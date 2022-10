Carregar reprodutor de áudio

A dupla da Alpine para a temporada 2023 da Fórmula 1, Pierre Gasly e Esteban Ocon, vem deixando algumas interrogações sobre como será a dinâmica entre eles. Apesar de amigos na infância, os dois tiveram alguns problemas ao longo dos anos. Mas para o atual piloto da AlphaTauri, os dois são maduros para superarem os problemas do passado, podendo trabalhar juntos sem problemas.

Muitos observadores achavam que seria impossível tê-los como companheiros na F1 devido às tensões em potencial, mas Gasly insiste que há uma imagem maior a ser considerada, e que ter os dois na mesma equipe pode ser positivo.

"Acho que é mais do que o relacionamento", disse Gasly ao ser questionado pelo Motorsport.com. "É falar sobre como éramos companheiros de equipe aos seis anos, correndo de kart em uma pequena pista próximo à nossa cidade".

"Na neve, éramos os únicos que apareciam e faziam voltas, andávamos pela pista, tentando nos aquecer. Naquele momento, chegar à F1 era apenas um sonho, e sabíamos que mesmo a chance de apenas um de nós chegar lá era quase impossível".

"Mas agora, correndo pela mesma equipe na F1, representando uma montadora francesa, é uma história incrível. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos, mas eu também acho que é uma oportunidade incrível de resolvermos o que aconteceu no passado. Eu não me preocupo. Somos maduros e inteligentes o suficiente para saber o que é melhor para nós e para a equipe".

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Gasly reconheceu que ambos percebem a necessidade de trabalharem junto com o objetivo de levar a Alpine à frente do grid.

"No fim do dia, temos o objetivo comum de estarmos lutando na frente. Queremos pódios, queremos vencer, e sabemos que, para isso, precisamos trabalhar juntos pela equipe, e levá-la adiante".

"É por isso que eu não estou naturalmente preocupado com isso. Porque é para o nosso bem trabalharmos juntos. Ambos sabemos disso muito bem, e somos inteligentes e maduros o suficiente para sabermos disso".

Questionado se ele teve contato com Ocon desde que o acordo começou a ser concretizado, ele disse: "Na verdade não, até que tudo estivesse assinado e que tivemos a oportunidade de nos vermos. Temos tempo para ficarmos juntos e isso não me preocupa para o próximo ano".

