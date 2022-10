Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, diz que Mick Schumacher tem uma "vantagem" para manter sua vaga para 2023 porque a equipe já trabalha com ele há dois anos.

Steiner está avaliando suas opções para a próxima temporada entre manter Schumacher na equipe ao lado de Kevin Magnussen ou substituir o alemão. No início de 2022, surgiram dúvidas sobre o futuro de Schumacher na equipe - e na F1 em geral - devido a vários acidentes e falta de resultados, mas após as férias de verão, o piloto de 23 anos conseguiu se estabilizar.

Embora a Haas geralmente tenha lutado para conseguir alguma competitividade, Schumacher superou Magnussen três vezes nas últimas cinco corridas e parece ter se mantido na disputa para 2023. Quando perguntado se o histórico e a experiência do alemão com a equipe poderiam ser um argumento adicional a favor de Mick, Steiner admitiu que 'o titular tem a vantagem de jogar em casa'.

"Absolutamente, se você está trabalhando com alguém por dois anos, isso é uma vantagem. O titular sempre tem a vantagem, é uma vantagem em casa", disse Steiner no Japão.

"Se você pode ter alguém com quem você trabalha por dois anos, é melhor do que trazer alguém novo, porque como eu sempre disse, você não tem tempo para aprender. É por isso que trouxemos Kevin de volta também, porque ele estava aqui. Ele ficou fora um ano, mas conhecia todo mundo, e isso é sempre uma vantagem quando você começa de algum lugar."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Depois de um desastroso GP de Mônaco em maio, no qual Schumacher sofreu o último de vários acidentes, ele foi criticado quando as contas da equipe por danos se acumularam, com Steiner dizendo: “Não é possível continuar assim”.

Em Suzuka, Steiner disse estar feliz com a forma como o alemão respondeu e encontrou um melhor equilíbrio entre risco e recompensa.

"Não posso dizer não, porque ele não causou nenhum dano ao carro nem nada e marcou pontos", acrescentou Steiner, ressaltando que Schumacher conseguiu desenvolver seu ofício.

Se a Haas decidir não continuar com Mick por uma terceira temporada, o experiente Nico Hulkenberg ainda é considerado um candidato a um retorno à F1. Antonio Giovinazzi, que fará um segundo TL1 com a equipe no próximo GP dos Estados Unidos como um favor à Ferrari , também está na lista.

Enquanto isso, Pietro Fittipaldi, que substituiu o lesionado Romain Grosjean nas duas últimas corridas de 2020, foi confirmado como o piloto de TL1 da equipe para o México e Abu Dhabi como parte de suas duas corridas obrigatórias de novatos.

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: