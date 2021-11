F1: Horner diz que mídias sociais 'aumentaram' críticas a Tsunoda

O chefe da Red Bull na Fórmula 1 Christian Horner atenuou suas críticas a Yuki Tsunoda e culpou as mídias sociais por causarem uma "tempestade" sobre o assunto. O japonês da AlphaTauri se viu na linha de fogo após a classificação do GP do México, quando foi acusado de ter destruído as esperanças da dupla da Sergio Pérez e Max Verstappen ao sair da pista à frente deles.

Os pilotos da equipe austríaca ficaram descontentes com o jovem da coirmã, enquanto o próprio Horner causou comoção quando disse que eles foram "tsunodados".

A natureza dos ataques a Tsunoda provocou uma reação nas redes sociais, com alguns fãs insatisfeitos com o piloto enquanto outros sentiam que a Red Bull havia ultrapassado o limite ao criticar um membro de seu próprio programa.

Horner acha que muito foi dito sobre as palavras dele, e acredita que está dentro de seus direitos poder dar sua opinião sobre outros pilotos: "Acho que se você olhar para o contexto do que é falado, e com essas coisas, infelizmente a mídia social tem o hábito de escolher certas linhas e depois explorá-las."

"Acho que seria um mundo muito chato se você não pudesse comentar sobre o desempenho de um piloto", acrescentou.

Enquanto Horner estava insatisfeito com o japonês imediatamente após a qualificação, ele disse que uma análise mais aprofundada do incidente mudou ligeiramente sua posição sobre o que aconteceu.

Ele sente que Tsunoda poderia ter evitado interferir nas voltas de Pérez e Verstappen se tivesse recebido informações melhores do pitwall da AlphaTauri sobre a aproximação de outros carros.

"Acho que, após considerar e para ser justo com Yuki, talvez ele pudesse ter sido ajudado com mais informações", explicou o chefe da Red Bull. "O resultado foi lamentável, especialmente porque ele estava lá apenas para dar um vácuo para seu companheiro de equipe. Apesar disso, funcionou bem, porque começar na segunda linha foi bom para nós."

O mandatário da AlphaTauri, Franz Tost, não ficou impressionado com as críticas que a 'matriz' fez ao seu piloto e considerou que o foco deveria ter sido mais por que Pérez saiu da pista depois de Tsunoda.

"Não entendo absolutamente por que ele também escapou", disse ele. "Yuki foi para o lado como todos fazem na qualificação para dar lugar aos carros que estão vindo atrás, que estão em uma volta de qualificação."

"Ele não estava em uma volta. É tão simples. Portanto, não entendi nada disso", finalizou.

