F1: Haas confirma Nikita Mazepin para temporada 2021

O grid de 2021 da Fórmula 1 começa a se fechar. Nesta terça-feira (01), a Haas confirmou que o russo Nikita Mazepin será um de seus pilotos para a próxima temporada. Com isso, o russo, que corre atualmente na Fórmula 2, garante sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

O russo deve ter como parceiro Mick Schumacher, e um anúncio separado deve vir antes do GP de Abu Dhabi, como confirmado recentemente por Gunther Steiner.

No momento, Mazepin está em terceiro na classificação da F2 restando apenas a rodada deste final de semana no Bahrein. Na temporada, ele venceu corridas em Silverstone e Mugello e, com o anúncio, se torna o quarto russo na história da F1, juntando-se a Vitaly Petrov, Daniil Kvyat e Sergey Sirotkin.

O piloto, de 21 anos, já teve contato anteriormente com carros de F1, tendo testado pela primeira vez em 2016 com uma Force India em Silverstone. Nos anos seguiu andando com a equipe britânica e também com a Mercedes.

Mazepin vem testando principalmente com carros de dois anos em vários circuitos ao redor do mundo, sendo Bahrein e Abu Dhabi os mais recentes. Ele tem como treinador e assistente o piloto reserva da marca, Stoffel Vandoorne.

"Nikita mostrou suas credenciais na F2 neste ano com vitórias e vários pódios em uma forte segunda temporada na categoria", disse Steiner. "Ele se tornou um piloto mais maduro enquanto evoluía através das categorias de acesso, especialmente a GP3, onde foi vice-campeão em 2018 e agora a F2".

"Mal posso esperar para ver o que ele poderá conquistar na F1 e mal podemos esperar para dar a ele a oportunidade de competir no pináculo do esporte a motor. Com um calendário recorde de 23 corridas em 2021, ele terá muita ação na pista para aprender todas as nuances da categoria".

"Entrar para a Fórmula 1 é como um sonho virando realidade para mim", disse o russo. "Eu agradeço muito a fé depositada em mim por Gene Haas, Gunther Steiner e toda a equipe. Agradeço a eles por darem uma oportunidade a um jovem piloto".

"Mal posso esperar pelo início de nosso relacionamento, dentro e fora das pistas e quero provar minhas habilidades após uma forte temporada na F2. A equipe espera que eu dê meu feedback para melhorar o pacote para 2021 e além. Assumo a responsabilidade e mal posso esperar para começar".

Para 2021, a Haas apostou em uma nova direção, substituindo os dois veteranos, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, por dois pilotos novatos, que trazem um bom aporte financeiro.

