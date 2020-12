Romain Grosjean segue no hospital se tratando após seu grave acidente no GP do Bahrein e, apesar de ter sua alta inicialmente prevista para esta terça (01), a equipe médica que cuida de seu caso optou por mantê-lo por mais um dia. Mas o francês já afirma que quer voltar ao grid para o que seria sua última corrida na Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi na próxima semana.

O piloto da Haas já está fora do GP de Sakhir deste final de semana, no anel externo do Circuito do Bahrein e será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

"O objetivo de Romain é correr", disse Gunther Steiner, chefe da Haas. "Falei com ele ontem sobre isso. Ele quer estar em Abu Dhabi. Eu disse a ele para tentar ao máximo melhorar e aí discutimos isso".

"Basicamente vamos analisar isso quando for necessário. No momento, temos tempo de sobra. Pietro está aqui, Romain está aqui e vamos ver como que ele se sente. Não quero ter pressa para decidir isso. Tudo depende de sua saúde".

"Falei com o pessoal e os médicos. Eles fizeram algo sobre a queimadura, mas não sei exatamente o que".

Steiner destacou que a noite extra no hospital não é sinal de problemas.

"Ele ficará por mais uma noite, mas não há preocupações. Eles apenas afirmaram que é um ambiente mais seguro, especialmente por causa das queimaduras. Eles vão mantê-lo por mais uma noite, mas tudo está indo bem".

"Ainda não falei com ele hoje porque está com os médicos. Mas ontem ele estava mentalmente bem, em boas condições. O cara da equipe que está com ele hoje, disse que ele está de bom humor. Ele está dando o seu melhor para melhorar e correr em Abu Dhabi. Acho que isso mostra o quanto que quer estar aqui".

Steiner ainda falou um pouco sobre a visão de Grosjean sobre o incidente, notando que o francês afirmou que não havia notado o contato com Daniil Kvyat.

"Ele lembra de querer sair do carro o mais rápido possível e como ele saiu. Isso ele explicou muito bem para mim. Mas sobre o acidente, ele me perguntou como havia parado ali. Eu expliquei sobre o toque com Kvyat e tudo que aconteceu".

"Ele disse que não viu o carro. Não vou colocar palavras em sua boca, afirmando que ele não lembra. Acho que ele não percebeu o que aconteceu. Não diria que é perda de memória. É que tudo aconteceu rápido demais".

Perguntado se Grosjean viu replays do acidente, Steiner disse: "Não acho que ele viu muito. Novamente, não foi algo que perguntei a ele, não queria colocá-lo em uma situação estressante".

Pietro Fittipaldi é confirmado pela Haas e vai correr no lugar de Grosjean no GP do Sakhir

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?