F1: Quais são as opções de Pérez caso saia da Red Bull?

O vaga de Sergio Pérez na Red Bull está em xeque, devido à sua performance na temporada 2024 da Fórmula 1, e depende de melhora nos GPs da Hungria e na Bélgica. Quem irá para o lugar do mexicano na equipe austríaca já é muito debatido, mas o destino de um piloto do nível de Pérez também deve ser pensado.

O lugar do mexicano, que conseguiu apenas 15 pontos nas últimas seis corridas, pode se estabilizar caso consiga melhorar nas próximas corridas, acalmando também a Red Bull, que prefere mantê-lo e evitar a procura por um substituto já na pausa de verão.

Mas, se a performance se manter abaixo do esperado, a equipe terá que escolher entre a manutenção e, ainda em 2024, a promoção de um piloto da RB ou de Liam Lawson para o segundo carro da escuderia austríaca. Em 2025, o mercado oferece mais opções, como Carlos Sainz, que estará sem contrato sem a Ferrari. Mas qual a opção para Pérez?

O piloto mexicano provavelmente terá futuro na F1, mesmo com o ano ruim, por suas credenciais. Antes dele, Pierre Gasly e Alex Albon também tiveram problemas na Red Bull, mas se mantiveram na categoria, em outras equipes.

A experiência de Pérez pré-Red Bull também ajuda no crédito do piloto, na Sauber e na Force India/Racing Point, quando garantiu posições no pódio em condições atípicas contra carros mais potentes no grid, ganhando o apelido de “especialista de pneus”, que ficou em segundo plano se comparado com Max Verstappen, mas ainda é uma habilidade que pode ser valorizada por outras equipes que desejam fazer estratégias mais ousadas para pontuar.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Alex Albon, Williams Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Se comparar ponto a ponto, o piloto mexicano sempre terá dificuldades contra Verstappen, por sua posição como melhor do grid e conseguir liderar com um bom ritmo como objetivo, que gera longevidade aos pneus.

Essa habilidade não está no rol de Pérez, que resume em manter os pneus vivos enquanto acelera nas disputas de pelotão do meio, exemplificado pelo GP do Canadá de 2012, quando conseguiu segurar com pneu duro o suficiente para ter apenas uma parada, conquistando a terceira colocação.

Os pneus da Pirelli estão menos exigentes do que eram no início de 2010, mas as habilidades dele oferecem uma vantagem estratégica para equipes de meio de grid. Ao precisar fazer uma corrida com poucas paradas, mesmo com um meio de pelotão congestionado, Pérez consegue se virar, como no caso de sua primeira vitória no GP do Bahrein, em 2020, quando saiu da brita após contato com Charles Leclerc, mas conseguiu continuar com apenas uma parada no fim da primeira volta.

The car of Sergio Perez, Racing Point RP20, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O conhecimento técnico adquirido dos anos na Red Bull podem ser vistos como uma vantagem para as equipes de meio de pelotão. Tal reporte técnico pode gerar vantagem para as equipes tentar superar os rivais diretos, mesmo com apenas um ano para a mudança dos carros, em 2026.

Em relação ao seu desempenho, um ambiente com menos pressão pode tirar o peso das costas do mexicano, com a capacidade de guiar de forma mais consistente sem a exigência crescente de um melhor resultado. Pode ter menos oportunidades de vencer, mas atualmente essas oportunidades também não estão sendo apresentadas.

Se a Red Bull decidir não manter Pérez, o mexicano deve achar uma nova equipe rápido, se desejar continuar na F1, porque as opções estão rareando cada dia mais.

As opções que mais se encaixam para Pérez são Alpine, Williams e Sauber. Esteban Ocon parece estar encaminhado na vaga livre da Haas. O piloto pode também ser recolocado para a RB, trocando de lugar com Tsunoda, para manter os patrocinadores mexicanos felizes, já que não sairia para Liam Lawson ou juniores como Isack Hadjar.

A Alpine está procurando um piloto de renome para se juntar a Gasly, também tentando negociar com Sainz como opção para substituir Ocon na próxima temporada. Já a Williams tem Valtteri Bottas nas opções, se não contratar Sainz, mas Pérez é uma opção de mesmo nível, que também confirma o projeto de reconstrução de James Vowles. De qualquer forma, é coincidente a possibilidade de dividir a equipe com um ex-Red Bull em ambas escuderias.

Um retorno à sua equipe de revelação, a Sauber, também está entre as opções. A equipe parece tentar contratar Sainz como prioridade, mas o espanhol parece menos provável de se juntar ao futuro projeto Audi. A direção da equipe suíça se mantém pouco clara. Pérez parece ser uma boa opção, com as suas credenciais que podem atrair a atenção dos chefes da Audi, junto da parceria com Nico Hulkenberg que já se provou sólida em 2014-16, na Force India.

Obviamente, Pérez pode tentar outras equipes, mas se ele deseja se manter na F1, tem algumas escuderias para ele considerar se o atual contrato com a Red Bull começar a balançar.

