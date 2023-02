Carregar reprodutor de áudio

Foi dada a largada! A Haas divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens do VF-23, dando o pontapé inicial da temporada de lançamentos dos carros da Fórmula 1 2023!

Diferentemente das demais, a equipe norte-americana não realizou um evento de lançamento ou mesmo uma transmissão, divulgando as imagens apenas junto de um release para a imprensa. Nesta terça-feira, tivemos a chance de ver apenas a pintura do VF-23, enquanto os detalhes técnicos do carro devem ficar apenas para a pré-temporada, que acontece no fim de fevereiro no Bahrein.

Mas, antes disso, o carro irá à pista de Silverstone no próximo dia 11 de fevereiro para um dia de filmagem, dispositivo no regulamento da F1 que permite às equipes realizarem mini testes limitados a 100km de duração.

A Haas vem para 2023 com mudanças importantes em sua estrutura, começando pelos pilotos. Enquanto Kevin Magnussen, em um contrato plurianual, foi mantido após um 2022 sólido em seu retorno à F1, ele terá a companhia de Nico Hulkenberg, que também volta ao Mundial após um período afastado.

Hulk conquistou a vaga após uma disputa com Mick Schumacher, que será o piloto reserva e de testes da Mercedes em 2023. O alemão possui um histórico com Magnussen, mas afirmou diversas vezes que isso está no passado e que não deve afetar o clima da equipe.

Além de Magnussen e Hulkenberg, a Haas contará com o brasileiro Pietro Fittipaldi, que seguirá pelo quinto ano consecutivo como piloto reserva e de testes.

Haas VF-23 1 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 2 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 3 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 4 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 5 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 6 / 7 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-23 7 / 7 Foto de: Haas F1 Team

A Haas contará também com um novo patrocinador máster em 2023, a MoneyGram, empresa internacional de pagamentos, o que se reflete na pintura do carro, bastante diferente do que vimos em 2022.

A injeção de dinheiro vinda do novo acordo coloca a Haas com um orçamento mais próximo do teto de gastos da F1, fixado em 135 milhões de dólares para 2023. mas que deve chegar próximo dos 150 milhões devido à inflação e o aumento no número de provas previstas. Mas, segundo o chefe Günther Steiner, isso não mudará em nada o modus operandi da equipe.

O VF-23 contará mais uma vez com motores Ferrari, graças à estreita relação entre a equipe americana e a montadora italiana, que inclui até a existência de um escritório da Haas na sede de Maranello.

"Obviamente compartilho o entusiasmo de todos com o lançamento da pintura", disse Steiner. "É um ponto no calendário que nos deixa mais próximos de fazer o que realmente queremos estar fazendo, que é correr".

"Gosto da pintura, é uma versão mais elevada e moderna, que nos coloca em uma nova era junto da MoneyGran. É um momento emocionante do ano, e somos os primeiros a mostrar nossa pintura, mas o foco está em colocar o VF-23 na pista".

O dono Gene Haas deixou claro que o objetivo é pontuar mais regularmente este ano.

"Fico feliz em dar as boas vindas para a MoneyGram como nossa parceira para 2023 e além, e é emocionante ver nossa primeira pintura juntos sendo revelada. Vamos para a temporada animados por boas performances no fim do ano passado e o retorno aos pontos".

"O objetivo para 2023 é naturalmente fazer isso mais constantemente com Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. E certamente acredito que temos uma dupla de pilotos mais experiente e capaz de chegar aos pontos em um domingo".

