Lewis Hamilton está no centro de uma polêmica, após o jornal The Guardian publicar que uma de suas mansões foi incluída no registro de imóveis de uma empresa sediada em um paraíso fiscal.

Trata-se de um terreno que o heptacampeão mundial adquiriu em Londres, em 2017, depois de pagar £ 16,5 milhões [cerca de R$ 100 milhões], que estaria na lista de uma empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, localizada no Caribe.

Não é segredo que o piloto da Mercedes possui mais propriedades naquele, cujos donos por não serem residentes estão isentos do pagamento de impostos, e que têm outros dois imóveis registados no Reino Unido assim. Especificamente, são três empresas que o inglês tem em seu nome, e entende-se que a estrutura foi feita para garantir a privacidade de Hamilton.

Pessoas próximas ao heptacampeão se manifestaram e um de seus porta-vozes comentou: "A titularidade das propriedades de Lewis Hamilton no Reino Unido por meio de empresas que constam no registro de propriedades estrangeiras não lhe dá nenhuma vantagem em impostos ou qualquer outro benefício financeiro.

"Lewis [Hamilton] apoia o novo registro, como demonstrado pela inclusão de propriedades britânicas e empresas relacionadas, junto com sua propriedade efetiva no registro", continuou ele.

Tudo isto ganha dimensão depois das palavras do britânico em que assegurou que deveria haver um limite para o dinheiro que uma pessoa tem, o que contrastaria como ter propriedades em paraísos fiscais.

"Você não deveria ter bilhões", disse o inglês. “Deveria haver um limite para quanto dinheiro alguém pode ter, porque deveria haver o suficiente para todos, então de alguma forma deveria haver uma lei que criasse mais igualdade e acesso a todos, embora eu não saiba como isso poderia ser feito."

