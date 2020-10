O britânico Callum Ilott fará sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana, andando com a Haas no primeiro treino livre para o GP de Eifel. E por estar em condições de passar da F2 para a F1, seu nome tem circulado como uma das possibilidades para a equipe americana, mas Gunther Steiner disse que o vice-líder da F2 não está entre os pilotos considerados para 2021.

Ilott substituirá Romain Grosjean durante a sessão, que acontece na madrugada desta sexta (09), horário de Brasília. A saída é parte do treinamento do piloto como parte do trabalho da Academia da Ferrari, após um teste com o carro de 2018 da equipe em Fiorano.

Mas o chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que Ilott não consta atualmente na lista de pilotos que estão sendo considerados para 2021, que conta com até dez nomes.

"Ele não está na lista porque é um piloto Ferrari. Ele é piloto deles, então não está na lista. Não sei o que estão fazendo com eles, o que planejam fazer. Então, no momento, ele não está na lista".

"Tenho muito respeito por ele porque está em segundo na F2, o que significa que ele é muito bom. Eu conheci ele pela primeira vez rapidamente nesta manhã e teremos uma reunião a tarde, então terei a chance de falar mais com ele".

"Sou muito honesto, ele não está na lista agora. Talvez esteja amanhã, não sei. Não depende do resultado dele no TL1. Certamente, se ele fizer algo que não deva, como bater o carro ele não terá nenhuma chance nesta lista".

Ilott terá a companhia de outro membro da Academia da Ferrari nesta sexta em Nurburgring: Mick Schumacher, que correrá com a Alfa Romeo. A equipe italiana tem influência sobre uma das vagas na Alfa, ocupada atualmente por Antonio Giovinazzi.

A Haas ainda precisa tomar uma decisão final sobre sua dupla de 2021, enquanto considera o futuro de seus pilotos atuais, Grosjean e Kevin Magnussen, além dos nomes que estão livres no mercado, como Sergio Pérez e Nico Hulkenberg.

Steiner disse que não houve progresso significativo nessa frente no tempo que separou o GP da Rússia e o de Eifel.

"Meu comentário hoje sobre os pilotos é que estamos avançando. Mas estamos avançando lentamente. Não é uma tarefa fácil, mas vamos chegar lá".

"Não vou entrar em detalhes agora, sobre quantos restam na lista. É para tratar todos com respeito, por ser algo que estamos lidando há dois meses. Estamos chegando lá, e quando batermos o martelo vamos anunciar. Espero que não demore muito também para que vocês não fiquem muito em cima".

Haas VF-20 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 8 - Romain Grosjean 20 - Kevin Magnussen

