F1: Hamilton agradece "primeiro elogio da Ferrari em 13 anos"

Piloto britânico da Mercedes na Fórmula 1, Lewis Hamilton está "agradecido" pelos comentários do chefe de equipe da Ferrari, o italiano Mattia Binotto, sobre sua capacidade. Entretanto, o hexacampeão acha que o "primeiro elogio em 13 anos" é "tudo de que se fala".

A declaração de Hamilton vem depois de questionamentos sobre uma possível ida do piloto para o time de Maranello a partir da temporada 2021. Isso se deve ao fato de que o contrato do britânico com a Mercedes se encerra no fim do campeonato de 2020.

Tendo isso em vista, repórteres perguntaram ao chefe da Ferrari se Hamilton é um dos alvos para 2021. O dirigente da escuderia disse que o hexacampeão é "excelente" e que sua eventual disponibilidade "poderia apenas nos fazer felizes".

A fala de Binotto vem após boatos da mídia italiana de que Hamilton teria se encontrado com o presidente da Ferrari, John Elkann, duas vezes neste ano. Questionado sobre a declaração do chefe do time vermelho, o piloto respondeu: "Bem, esta é a primeira vez que ouvi falar disso”.

"Acho que esse foi o primeiro elogio que recebi da Ferrari nesses 13 anos! Sinceramente, não me lembro deles terem me mencionado, então obrigado. Realmente não significa nada, é tudo conversa, mas sim, é legal. Levou todos esses anos para ser reconhecido, estou agradecido”.

Especulações à parte, o fato é que Hamilton é um dos vários pilotos de ponta com contrato apenas até o fim de 2020. Além dele, seu companheiro finlandês Valtteri Bottas, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

A natureza do contrato de longo prazo que o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, assinou para esta temporada não é explicitamente conhecida, mas o monegasco também pode estar disponível em 2021.

De todo modo, a permanência de Hamilton na Mercedes é vista como natural para o hexacampeão. O britânico chegou à equipe em 2013 e venceu cinco títulos. Em sua escuderia anterior, a McLaren, o britânico também usava motores Mercedes e foi campeão em 2008.

Ainda assim, Hamilton foi político ao responder a questionamentos sobre as declarações de Binotto. De acordo com o piloto, as palavras do dirigente italiano não são indevidas pois "nunca é uma perda de tempo ser legal com alguém".

"É uma equipe que eu sempre apreciei ao longo dos anos. Portanto, conquistar o respeito de alguém de lá não é uma coisa ruim. E acho que eles têm dois grandes pilotos, mas não estou focado nisso. Não sei como será a próxima fase quando se trata de contratos”, completou.

