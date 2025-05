F1: Hamilton ainda sente que "algo está atrapalhando a Ferrari"

A Ferrari teve o quinto carro mais rápido no GP de Miami de Fórmula 1, atrás da McLaren, Red Bull, Mercedes e Williams. Lewis Hamilton terminou em oitavo lugar, uma posição atrás do companheiro de equipe, Charles Leclerc. A saga da rejeição da equipe foi um dos assuntos mais comentados do fim de semana.

Hamilton e Leclerc trocaram de posição duas vezes enquanto tentavam alcançar Kimi Antonelli. No entanto, não valeu a pena, pois nenhum dos pilotos conseguiu tirar proveito do ar limpo. Apesar de essa ter sido a pior corrida da Ferrari na temporada em termos de desempenho limpo, Hamilton permaneceu positivo: "No geral, tive um bom dia", disse Hamilton à mídia, incluindo o Motorsport.com.

"O oitavo lugar não parece ser o ideal, mas, fora isso, estou otimista com relação ao futuro. Acho que esse carro realmente tem potência. Algo está nos atrapalhando no momento, perdemos desempenho desde a China. Ele está lá, mas não conseguimos explorá-lo. Até que consigamos consertar isso, estamos aqui para ficar. Até lá, podemos trabalhar em todas as outras coisas, os processos", disse Hamilton.

"Mas, como eu disse, trabalhei no simulador na semana passada e, sinceramente, acho que tive um fim de semana melhor. Terminar em terceiro ontem foi positivo. Tive uma classificação melhor, fiquei apenas meio décimo atrás. Ainda assim, no que diz respeito a nós, estamos lutando com a Williams aqui, então claramente não estamos tão rápidos quanto gostaríamos. A Williams fez um ótimo trabalho neste fim de semana."

Piastri REINA e vence em Miami! Ferrari FIASCO, Norris mostra DEDO DO MEIO a Max, BORTOLETO ABANDONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!