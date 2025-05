Alex Albon garantiu um resultado entre os cinco primeiros no GP de Miami de Fórmula 1 com uma ultrapassagem sobre Andrea Kimi Antonelli e enfrentou relativamente pouca concorrência na segunda metade da corrida.

Isso definiu o progresso que a Williams fez nesta temporada com o FW47. A equipe sediada em Grove está 17 pontos à frente da Haas na luta pelo quinto lugar no campeonato de construtores, marcou pontos em cinco das seis etapas e, de acordo com os dados, teve o quarto pacote mais rápido em Miami.

Nos últimos sete anos, terminar uma corrida em quinto lugar por mérito pode ter sido uma meta insondável para a Williams. Suas marcas mais altas desde 2018 geralmente foram obtidas em corridas atribuladas e com clima úmido. Agora, esse pode ser o "novo normal".

Considerando o ritmo geral da temporada, a Williams ainda está alguns décimos atrás da Ferrari. Espera-se que esse seja o caso, já que a Scuderia procura desenvolver seu carro de 2025 para nivelar algumas das inconsistências e começar a desafiar a Mercedes e a Red Bull com mais regularidade, enquanto a Williams tem sido firme em sua abordagem de apostar tudo em 2026.

Mas havia algo no circuito de Miami que parecia se adequar aos carros azul-marinho, em especial, as partes de maior velocidade da pista. Isso fez com que a Williams ficasse à frente da Ferrari durante o fim de semana, já que a Scuderia não conseguiu aproveitar seu desempenho mais forte nas curvas de baixa velocidade. Além disso, o FW47 foi muito mais consistente no domínio do ritmo de corrida, conforme gráfico abaixo.

Distribuição de voltas de corrida entre Ferrari e Williams no GP de Miami Foto de: Motorsport Network

Na extremidade superior dos tempos de volta, Albon estava praticamente no mesmo nível de Charles Leclerc, mas o monegasco teve uma variação muito maior em seus tempos de volta gerais - por isso, a caixa que envolve sua faixa de percentil 25%-75% é maior.

Além disso, seu tempo de volta mediano de 50% (indicado pela linha desenhada na caixa) é muito mais lento do que o de Albon, pois o piloto anglo-tailandês teve uma concentração maior de voltas mais rápidas. O mesmo pode ser observado no gráfico de Carlos Sainz: embora seus melhores 25% dos tempos tenham sido mais lentos que os de Lewis Hamilton, a dispersão (novamente) é muito menor, o que garante que sua volta mediana também foi consideravelmente melhor que os esforços do britânico.

Em resumo, as distribuições de voltas de corrida da dupla da Williams sugerem que as melhores voltas foram muito mais repetíveis. A Ferrari, por sua vez, estava lutando pela consistência geral durante o GP.

Sainz: "Poderíamos dar um passo muito grande" com o desenvolvimento, mas aceita a prioridade de 2026

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Depois de se classificar em sexto lugar, Sainz fez questão de enfatizar que Miami foi muito bem adaptada à Williams desde o início do fim de semana. Mesmo com oportunidades limitadas nas sessões de treinos, o espanhol considerou que o carro "caiu na janela" e ajudou a equipe a ficar confortavelmente no meio do pelotão do Q3.

Esse nível de desempenho, ele admitiu, o deixou dividido: Sainz aceita muito bem os planos do chefe de equipe James Vowles de continuar construindo a equipe e se concentrar em fazer de 2026 um ano competitivo, mas não pôde deixar de imaginar o quanto a Williams poderia subir na classificação se pudesse se concentrar em "duas ou três áreas" antes de investir totalmente no carro do próximo ano.

"Quando vejo aqueles três décimos no topo [na classificação], minha vontade de desenvolver o carro está lá. Sei perfeitamente onde o carro está e, no momento em que o colocamos no túnel de vento e tentamos focar em duas ou três áreas que eu disse à equipe e que claramente têm muito mais potencial... Se a equipe conseguir me dar isso, acho que poderemos dar um grande passo", disse Sainz.

"Mas o plano é o plano, não vamos fazer isso, vamos nos concentrar no próximo ano e colocar todas as fichas nisso. Mas, obviamente, o potencial que vejo - especialmente apenas em minha sexta corrida, estar a três décimos da pole é encorajador. Mas precisamos manter a calma. Perguntei o quanto podemos fazer, quanto CFD (túnel de vento virtual), quanto túnel de vento, mas não há [espaço]. Gosto de JV porque ele tem um plano e se compromete 100% com ele. Ele confia em seus sentimentos, em seu plano, seu projeto e eu o apoio", completou.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"É por isso que me comprometi com James como indivíduo, mas também como equipe da Williams, porque vejo um projeto e uma ambição muito claros. Ele também me prometeu que o carro deste ano seria melhor do que o do ano passado. Até agora tem sido um homem de palavra e estou feliz que isso esteja indo na direção certa."

Não há como deixar de concordar com Sainz. A Williams está claramente um passo à frente do pelotão intermediário e, teoricamente, poderia disputar um ou dois pódios se conseguisse encontrar alguns décimos a mais no ciclo de desenvolvimento habitual da temporada.

Mas, da mesma forma, não foi por isso que Sainz entrou para a equipe - ele viu o projeto de longo prazo como era e optou por se juntar. E se a Williams acabou em um beco sem saída de desenvolvimento, desperdiçou recursos de 2026 em vão.

Após anos de dificuldades até mesmo para marcar pontos, a Williams quer uma garantia de longo prazo. Colocar o foco em 2026 ainda faz sentido: se 2025 fosse um ano ruim, a decisão seria mais fácil. Bons resultados podem, às vezes, ser uma distração.

Piastri REINA e vence em Miami! Ferrari FIASCO, Norris mostra DEDO DO MEIO a Max, BORTOLETO ABANDONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!