F1: Hamilton corre na Austrália pensando em soluções para Ímola

Lewis Hamilton garantiu a quinta posição do grid do GP da Austrália no momentos finais do Q3. Atrás de Leclerc, Red Bulls e Norris, o inglês "louva" o resultado, mas afirma que o carro não melhorou e que espera que corrida de amanhã seja "uma aula".

Apesar do ritmo da Mercedes parecer melhor do que aquele apresentado no GP da Arábia Saudita, Hamilton disse que o resultado não veio de atualizações no carro. Ao ser perguntado se o carro estava melhor, ele respondeu "não, não. Nós não fizemos nenhum progresso [no desempenho do carro]".

Entretanto, Hamilton espera que, passado o "calor" da abertura da temporada, a Mercedes tenha mais tempo para encontrar soluções que deixem o W13 mais competitivo.

"Eu não sei o que vem por aí, mas estou muito, muito esperançoso. Eu sei que todos estão trabalhando muito duro, mas tivemos três corridas e nenhum progresso nessas três corridas", disse Hamilton.

"Então eu realmente espero que, após esse final de semana, nós consigamos tirar o máximo de informação possível da corrida de amanhã e que sejamos capazes de aprender como resolver alguma coisa para a corrida seguinte".

Perguntado se ele estava preocupado com essa "falta de progresso", o inglês disse "precisa de muito tempo para fazer as coisas. Não há nada particularmente empolgante chegando por agora. Eu queria ser otimista, como 'é, próxima corrida teremos algo melhor chegando'. Mas no momento não temos".

Hamilton ainda comentou do grande problema de porpoising da Mercedes. "Em alguns pontos, [o carro] não parece terrível. Só não é rápido como os outros. O que realmente me deixa infeliz é o porpoising. Essa é a pior característica que eu experenciei no carro. E nós não conseguimos tirá-la por agora", concluiu.

