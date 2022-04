Carregar reprodutor de áudio

Após a sua Aston Martin parar na pista e ter um princípio de incêndio, Sebastian Vettel retornou ao paddock pilotando a scooter usada pelos fiscais de prova. O "rolezinho" fez os fãs e Vettel darem boas risadas, mas para o alemão a piada mesmo foi a multa que ele levou.

A justificativa para a multa (de 5.000 Euros) não foi o uso irregular do capacete ou tirar as duas mãos do guidão da scooter. Segundo os comissários, Vettel retornou para a pista sem autorização — mesmo que os fiscais tenham deixado o tetracampeão usar a "meiota".

Perguntado pelo Motorsport sobre o que ele achava da multa, o alemão foi direto: "piada!". Vettel ainda complementou a sua crítica contra a "indústria da multa" da direção de prova.

"Seria muito bom saber o que acontece com esse dinheiro. Eu acho que ainda não sabemos o que aconteceu com aqueles 50.000 Euros que o Max, ou Lewis, ou um deles, teve que pagar por tocar uma asa traseira".

E como se uma multa não fosse o bastante, Vettel recebeu mais uma no valor de 600 Euros por passar o limite de velocidade no pitlane. Na sua única saída no Q1, o alemão da Aston Martin foi "capturado pelo pardal" marcando 85,1 km/h, quando o limite é de 80 km/h.

Agora Sebastian Vettel espera que a maré mude na corrida. No último treino livre, ele bateu o carro e era garantido que não estaria na classificação. Mas seu colega de time, Lance Stroll, causou um acidente que levou a bandeira vermelha. Assim, a Aston Martin conseguiu consertar o carro e Vettel deu uma única volta, classificando-se em 18º.

