As redes sociais mudaram a forma como os fãs podem interagir não apenas com seus campeonatos favoritos, mas também com atletas de alto nível, que agora compartilham suas vidas por meio desses canais.

No caso dos pilotos de Fórmula 1, plataformas como Twitter, Instagram ou Facebook , entre outras, servem não só para divulgar situações relacionadas com a sua vida esportiva, mas também para os seus momentos mais pessoais, como as férias ou a convivência com a família e amigos. Essas situações geram reações diversas, inclusive negativas, que chegam até a insultos.

Para Sergio Pérez, não é algo desconhecido, e ver comentários críticos às suas atuações não o incomoda, pois sabe que é uma figura pública.

“Elas não me afetam. Até certo ponto, faz parte da minha profissão, estamos expostos”, disse o piloto a um grupo de mídia, incluindo Motorsport.com.

Mas ‘Checo’ ressaltou que há mensagens nas redes sociais que o afetam.

“O que me afeta é o desrespeito que às vezes recebo sem justificativa, de covardes que ficam no anonimato atrás de um computador e atacam atletas, pessoas em geral. Acho que é algo que temos que parar nas redes sociais.”

No fim de semana anterior, o esporte inglês liderou um boicote global nas redes sociais para protestar contra mensagens racistas nessas plataformas.

Mas Pérez também vê o lado positivo das redes sociais, que é poder transmitir uma mensagem de unidade ao mundo, aproveitando sua posição de figura conhecida. Em sua opinião, qualquer personagem da elite esportiva deve assumir um papel de líder social: "Acho que, em certa parte, você é obrigado, sem dúvida.”

“Acho que há momentos em que devemos levantar nossas vozes e promover coisas positivas, seja para nossos países ou para o mundo em geral, por causa da posição que temos. É sempre importante que enquanto a mensagem chega, seja para levar paz”, disse o piloto da Red Bull.

