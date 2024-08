O segundo treino livre da Fórmula 1 em Monza teve Lewis Hamilton como o mais rápido do dia, sendo seguido por Lando Norris, por apenas 0s003 atrás e Carlos Sainz.

Contudo, a sessão ficou marcada pela bandeira vermelha ocasionada por Kevin Magnussen e os 'delays' na presença de pista de George Russell, esperando que o carro ficasse pronto após a forte batida cometida por Kimi Antonelli ainda na primeira prática do dia e Sergio Pérez, com atribulações na caixa de câmbio.

Max Verstappen figurou apenas na 14ª colocação.

O treino

Por conta da batida de Kimi Antonelli e o estrago feito no carro, Russell não foi para pista por um bom tempo, tendo que esperar o reparo ser feito. Pérez também não estava ficou na garagem. Na pista, Norris e Leclerc alteraram na liderança nos primeiros 20 minutos de prova, com o piloto da Ferrari liderando a dobradinha da Ferrari tendo Sainz logo atrás.

Quando o relógio marcou quase meia hora de sessão, o britânico da Mercedes finalmente conseguiu participar da sessão. O mexicano também seguiu, poucos minutos depois, mostrando que o problema na caixa de câmbio do carro foi resolvido.

Assim que a segunda metade do treino começou, Magnussenperdeu o controle do carro, bateu forte na curva 7, acertando a barreira de pneus, causando uma bandeira vermelha.

Como o tempo não para de rolar enquanto está sob bandeira vermelha, a sessão foi retomada restando 19 minutos para o encerramento. O retorno da atividade, contudo, foi usada para entender o ritmo de corrida dos carros neste novo asfalto e com pneus macios.

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!