F1: Piastri ajudará Norris contra Verstappen 'no tempo certo'

A McLaren chegou ao GP de Monza totalmente focada na tabela de construtores - a qual estão 30 pontos atrás da Red Bull - e Oscar Piastri segue a mesma linha. Se a equipe de Woking conseguir manter o atual ritmo na Fórmula 1, assumir a ponta pode se tornar uma realidade.

Ao mesmo tempo, Lando Norris se coloca na disputa pelo título mundial, apesar de estar 70 pontos atrás de Max Verstappen. Piastri, por sua vez, está à 116. A situação atual faz com que o australiano sinta que precisa conquistar mais vitórias para trazer o máximo de pontos para a equipe.

"Abordo todo fim de semana tentando vencer corridas", disse Oscar.

"Ainda estamos atrás no campeonato de construtores e queremos ter certeza de que venceremos. Minha melhor contribuição para isso é tentar vencer a corrida. A diferença ainda é muito grande entre Lando e Max, e para mim ainda é maior, mas não é impossível. Então, analisaremos caso a caso, todo fim de semana".

Desta maneira, Piastri não tem planos para se afastar de Norris, mas mantém em vista a possibilidade de reverter o quadro de pontos o máximo possível. É importante lembrar que, para o britânico conquistar o título mundial, ele precisará da ajuda de Oscar em todas as etapas, que deve se posicionar, pelo menos, como segundo em todas as corridas.

Verstappen devant Norris et Piastri à Zandvoort. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Claro que se a diferença diminuir consideravelmente e eu não estiver mais na disputa, tenho consciência de que posso ser chamado para tentar ajudar".

"Mas dada a diferença no momento, ainda é muito cedo para isso. Também quero vencer corridas. Mas sei que se for chamado, ficarei feliz em ajudar".

O ritmo da McLaren em Zandvoort pode não se repetir na Itália, isso porque os traçados são bem diferentes. Desta maneira, Piastri espera ter mais competitividade entre as quatro primeiras colocadas na tabela.

"Não creio que será igual a Zandvoort. Espero que a Red Bull seja um pouco mais forte, e a Mercedes e especialmente a Ferrari muito mais fortes".

"No domingo, em Zandvoort, a Ferrari surpreendeu muita gente com seu nível de competitividade, a começar por nós. E ouvi dizer que eles tiveram algumas evoluções aqui, em um circuito onde costumam ser muito fortes e semelhantes a outras pistas onde foram muito competitivos".

Importante lembrar que a Ferrari estreou nove atualizações para Monza nesta sexta-feira e Charles Leclerc terminou o TL1 em segundo lugar, enquanto isso, Carlos Sainz se classificou como quarto, atrás apenas de Norris.

Drugo FORA do TL, Hamilton REBATE ex-Mercedes, Marko 'zoa' Ferrari, Safety Car BATE e tempo em Monza

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!