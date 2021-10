F1: Hamilton espera que roupas "ousadas" abram mentes no esporte

Lewis Hamilton espera que suas escolhas de moda "ousadas" no paddock da Fórmula 1 ajudem a abrir a mente das pessoas para serem mais tolerantes com os outros. O campeão mundial adquiriu o hábito de usar alguns estilos únicos nos GPs quando não está com a roupa normal da equipe.

Na Turquia, na quinta-feira, ele vestiu um kilt azul e preto e calças, com uma jaqueta Burberry combinando.

Enquanto suas roupas às vezes dividem a opinião entre os fãs, ele disse no circuito de Istanbul Park que esperava que um bem maior pudesse vir disso, mostrando que se sentia confortável vestindo as coisas de que gostava.

"É muito ousado", disse ele. "Eu realmente gosto do que a Burberry está fazendo e simplesmente adoro a roupa. Eu examino todas essas diferentes imagens online e encontro coisas que eu gosto. Fiz uma sessão de fotos com a GQ alguns anos atrás com um kilt e foi uma que fizemos especialmente com Tommy Hilfiger, que era de gênero neutro."

"Qualquer um pode usar o que quiser. Haverá pessoas que não entenderão, mas tudo bem. Esperançosamente, eles irão eventualmente passar pela fase de abertura de suas mentes e deixar as pessoas serem quem elas querem ser."

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, que recentemente compareceu ao Met Gala e esteve em Paris para a Fashion Week, disse que seu interesse por esses eventos estava muito longe do que as pessoas esperavam na F1.

"É um mundo muito diferente do esporte", disse ele. "Obviamente, a Fórmula 1 não está focada nisso e é obviamente muito corporativa. Na verdade, não há moda lá."

"Sempre senti que era um lugar onde não era fácil ser você mesmo. E quando fui a um desfile, estive cercado por pessoas de todos os estilos de vida, se expressando de maneiras diferentes. Adoro aquele ambiente onde consigo me expressar. Agora faço isso na pista de corrida. E sinto-me à vontade."

O heptacampeão também comentou que havia valor para ele poder sair da F1 e se perder no mundo da moda por um tempo.

"Adoro poder me separar do esporte e a intensidade de toda esta temporada é difícil para todos que estão lá", disse ele. "Então, ser capaz de ter outra coisa, outra válvula de escape, na qual você pode se concentrar, ajuda a tirar o peso."

"Quando eu volto, sempre me sinto novo quando vou para um GP, porque não é algo em que tenho pensado todos os dias."

F1 2021: Red Bull favorita na Turquia? Mais chuva em Istambul? Rico Penteado responde| TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: