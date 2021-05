Após um início complicado na adaptação ao carro da Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez revelou que começou a seguir a direção que seu companheiro de equipe, Max Verstappen, segue em relação aos ajustes para evitar se "perder".

Pérez chega à Red Bull depois de anos na Racing Point, tendo que se adaptar às características de um carro de alto rake. Com quilometragem limitada na pré-temporada, ele rapidamente percebeu que seria inútil tentar encaixar o carro ao seu estilo no começo do ano.

"Estou usando a abordagem de que primeiro preciso me adaptar ao carro. Temos um tempo de pista limitado neste ano, com novas regras de testes e nos treinos, onde tudo acontece muito rápido".

"É difícil fazer qualquer trabalho como fazíamos nos treinos, quando tínhamos mais tempo. Agora é apenas algumas saídas e acabou. Ao mesmo tempo, tenho uma referência forte com Max. Ele obviamente tira 110% do carro do TL1 até o fim do domingo".

"Então, acho que primeiro preciso chegar a esse nível e depois me aventurar. Penso assim. Sabe, não faz sentido seguir outra direção porque vou me perder. Então estou trabalhando de modo muito similar ao do meu companheiro de equipe".

Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pérez reconheceu que o GP de Portugal foi o final de semana em que aprendeu mais sobre o carro, após uma classificação difícil no Bahrein além das rodadas em Ímola.

"Apesar do resultado não ter sido fantástico em Portugal, o ritmo de corrida mostrou um bom passo adiante. E, mais do que isso, tive o aprendizado".

"Após, você pode analisar a corrida e comparar em vários aspectos em relação aos líderes, e aprender com isso o que o carro está fazendo e como posso melhorar meu ritmo de corrida. Isso é algo que definitivamente dei um passo adiante na direção correta".

