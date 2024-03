A Fórmula 1 fechou as atividades da quinta-feira no Sakhir com o segundo treino livre para o GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2024. E com a única sessão no mesmo horário da classificação e da corrida, Lewis Hamilton foi o mais rápido em uma dobradinha da Mercedes, com George Russell em segundo.

Fernando Alonso foi o terceiro, com Carlos Sainz em quarto e Oscar Piastri em quinto. Max Verstappen foi o sexto, a quase meio segundo o heptacampeão.

Enquanto o primeiro treino livre aconteceu na tarde barenita, o TL2 é realizado no mesmo horário da classificação e da corrida, com melhores condições de pista e tempos mais representativos. Por isso os pilotos não perderam tempo, saindo dos boxes assim que a regressiva foi iniciada.

Ao final dos 15 minutos iniciais da sessão, Hamilton colocava a Mercedes na ponta com 01min30s751, tendo Alonso em segundo a pouco mais de 0s2, enquanto Leclerc, Verstappen e Pérez completavam o top 5, com Sainz em sexto e Russell em oitavo.

Na metade do TL2, Hamilton mantinha a ponta, melhorando sua marca para 01min30s374. Russell garantia ainda uma dobradinha da Mercedes a 0s206. Sainz, Piastri e Verstappen completavam o top 5, com Hulkenberg, Stroll, Alonso, Leclerc e Pérez fechando os dez primeiros.

No final, Lewis Hamilton garantiu a liderança da sessão com 01min30s374, 0s206 à frente de George Russell, para fechar uma dobradinha da Mercedes. Fernando Alonso foi o terceiro, com Carlos Sainz em quarto e Oscar Piastri em quinto.

Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Charles Leclerc e Sergio Pérez fecharam o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista do Sakhir na sexta-feira para mais duas sessões. Às 9h30 acontece o terceiro treino livre e às 13h teremos a classificação, que define o grid de largada para o GP do Bahrein.

