F1: Red Bull escondeu seu potencial para 2024, diz Leclerc

Na chegada ao início da temporada 2024 da Fórmula 1 neste fim de semana no Bahrein, Charles Leclerc diz que o ritmo real da Red Bull segue sendo um mistério.

O RB20 do time austríaco mostrou um ritmo impressionante na pré-temporada da semana passada, mas com foco maior em pequenos stints em vez de simulações reais de corrida como os rivais.

Então, enquanto a Ferrari mostrou melhoras encorajadoras com a performance do SF-24, especialmente com simulações fortes de corrida com Carlos Sainz no segundo dia, o monegasco segue cauteloso. As análises da Ferrari sugerem que a Red Bull optou por esconder o jogo sobre a realidade do RB20.

"O negócio é que a Red Bull foi uma das únicas equipes a não fazerem uma simulação real de corrida durante os testes, o que normalmente nos ajuda a entender onde exatamente estamos. Então é difícil de saber. Nós fizemos uma. Sabemos onde estamos e algumas outras equipes fizeram também. Mas a Red Bull não".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Por agora, é impossível entender onde estamos. Porém, é uma pista na qual fomos fortes no passado, e espero que possamos brigar pela vitória. Se eu terminar em P5 ou P6 no fim da semana, tendo maximizado nosso resultado, possivelmente o sorriso no meu rosto não estará mais ali. Mas espero que esse não seja o caso".

Trilha de desenvolvimento

Leclerc reconheceu que o potencial de crescer no começo da temporada é bem maior que no ano passado, já que a Ferrari sabe onde precisa trabalhar no SF-24.

"Sabemos exatamente quais áreas que precisamos trabalhar. Isso é uma visão positiva para o futuro, porque podemos começar desde já. A fábrica já está concentrada desde a semana passada nesses pontos, isso é bom para os desenvolvimentos".

"Então temos que ver qual será nosso ponto de partida. Para agora, é difícil de entender onde estamos em comparação com a Red Bull".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Erik Junius

