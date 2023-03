Carregar reprodutor de áudio

Oitavo no grid do GP do Bahrein de Fórmula 1 e meio segundo atrás de seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, Lance Stroll não parece ter maximizado o potencial do AMR23. Mas tal análise seria, sem dúvida, bastante severa. Uma vez que o canadense assumiu o volante da Aston Martin pela primeira vez este fim de semana, duas semanas depois de uma queda de bicicleta que lhe causou várias fraturas e, assim, perdeu os três dias de testes de inverno, os únicos antes do início da temporada de 2023. Além da fratura nos pulsos, o canadense disse que também quebrou o dedão do pé direito na queda.

Stroll também se mostrou particularmente cauteloso durante a sexta-feira durante o primeiro treino livre, evitando muito esforço nos pulsos em curvas apertadas, também foi ajudado a sair do carro no final do dia. Isso foi visto por alguns como um sinal de que ele pode não estar apto para pilotar, apesar de ter passado no teste de extração obrigatório da FIA, no qual o piloto deve sair do carro em menos de cinco segundos sozinho. Mas neste sábado, após a classificação para o Grande Prêmio do Bahrein, ele falou um pouco mais sobre sua recuperação e revelou que também foi atingido no pé.

Quando o Motosport.com perguntou se ele acreditaria que iria largar do oitavo lugar há dois dias, o piloto respondeu: "Se alguém tivesse me oferecido 1% de chance de estar aqui, eu teria aceitado! Eu estava vindo saí da cirurgia há 12 dias, faz exatamente duas semanas hoje desde o meu acidente. Eu não conseguia mover as duas mãos, não conseguia andar, também quebrei o dedo do pé direito, então a luz no fim do túnel estava longe, tive alta da cirurgia há 12 dias, alta do hospital há cerca de 10 dias, estou muito grato e feliz por estar aqui".

Aos poucos, o canadense afirma se sentir melhor ao volante de seu novo carro de F1 e ganhar confiança: “Sinto-me melhor a cada volta. Estou começando a ter cada vez mais confiança no meu corpo e no que minhas mãos podem fazer, e também no carro: perder os três dias de testes, estar no ritmo e sentir os diferentes acertos, esse tipo de coisa, é só uma questão de tempo no carro. Eu estava em um ritmo melhor."

Questionado sobre a fratura no dedo do pé, ele disse: "Ele está bem. No início do fim de semana estava um pouco dolorido, mas não é algo que me limite na pilotagem", disse ele. Ele disse que está tomando medicamentos como Paracetamol e Ibuprofeno para a dor.

"Me sinto bem, aguento a dor. E estou muito grato por estar aqui", disse ainda, questionando se o fato de ter um bom carro tornava a dor mais suportável: "Definitivamente reduz".

VERSTAPPEN FRUSTA ALONSO e conquista POLE com primeira fila da Red Bull; veja repercussão do quali

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music