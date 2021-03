O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton não acredita que seu contrato de apenas um ano com a Mercedes será motivo para distrações ao longo de 2021, afirmando que essa não é a primeira vez que passa por algo do tipo.

O contrato antigo de Hamilton venceu no ano passado, levantando muito interesse da imprensa, do paddock e dos fãs sobre seu futuro na F1.

Após a conquista do heptacampeonato, Hamilton entrou nas férias sem um novo acordo, o que fez aumentar ainda mais os rumores, apesar de ambos os lados constantemente reforçarem que a assinatura era apenas uma formalidade.

O acordo foi anunciado apenas no começo de fevereiro, cinco semanas antes da pré-temporada no Bahrein, sendo válido por apenas um ano. Mas o acordo de curta duração significa que ele pode passar pela mesma situação de 2020, com seu futuro longo voltando a ser um assunto em todos os finais de semana.

Perguntado se temia que conversas sobre o contrato poderiam virar uma distração, Hamilton disse que, para ele, isso não aumenta a pressão.

"O tempo dirá. Não é como se fosse a minha primeira vez", disse Hamilton após o lançamento do W12, carro da Mercedes para 2021.

"Primeiro, me sinto sortudo por estar em uma posição onde consegui conquistar a maioria das coisas que queria neste ponto", disse. "Então não há uma necessidade real de pensar tão adiante no futuro".

"Naturalmente sigo tendo uma confiança muito grande em mim em termos do que posso entregar".

Apesar de assinar por apenas um ano, os laços "extraordinários" de Hamilton com a Mercedes foram ainda mais estreitados nessa renovação, com as partes se juntando para lançar uma ONG que visa fomentar a diversidade e a inclusão no esporte a motor, uma causa muito cara ao heptacampeão.

"Acredito que tenho um relacionamento extraordinário com a Mercedes, muito profundo. Acredito que isso vá além das corridas, vamos fazer muitas coisas juntos. Como vocês já viram, com essa fundação, há muitas coisas boas que vamos fazer no futuro".

"Haverá uma discussão constante durante o ano, tenho certeza. E em termos de eu querer continuar ou não. Tudo depende de mim. Estou investido nesta temporada e em dar o meu melhor. Ainda amo o que eu faço. Só estou em uma posição de não precisar me comprometer por vários anos. Escolhi apenas um ano para ver como que vão as coisas".

