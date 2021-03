O presidente da FIA (Federação Internacional de automobilismo), Jean Todt, revelou que o novo piloto da Fórmula 1 Nikita Mazepin foi alertado para sérias consequências se repetisse comportamento inapropriado no futuro.

Mazepin foi alvo de críticas em dezembro do ano passado, depois que um vídeo, no qual passa a mão no seio de uma mulher sem seu consentimento, foi publicado em sua página oficial do Instagram.

Como resultado, um movimento de fãs foi criado, e #WeSayNoToMazepin é frequentemente lido em comentários sobre o conteúdo postado pelo estreante da Haas.

Questionado pela Cambridge Union Society se seria certo permitir que Mazepin disputasse do campeonato de F1 depois do ocorrido, Jean Todt, presidente da FIA, respondeu que o piloto havia obtido os pontos de superlicença necessários e que não poderia "discriminar" o russo.

“Para competir na F1, você precisa de uma superlicença. Isso não é fácil de conseguir, pois você precisa juntar 40 pontos para participar da F1”, começou Todt.

“Portanto, todo piloto precisa conseguir esses 40 pontos para competir na categoria, e Mazepin conseguiu. Portanto, seria discriminação se você não pudesse competir. Por que não começar? Você não estaria no grid se não tivesse uma superlicença, mas não é o caso. "

No entanto, Todt também acrescentou que haverá sérias consequências se o novato se comportar de maneira semelhante no futuro.

“Posso dizer honestamente que não estou feliz com toda essa situação. Ele foi avisado de que teria consequências graves se isso acontecesse novamente. Ao mesmo tempo, o que aconteceu foi em sua vida privada.”

“E, infelizmente, ele não prestou atenção o suficiente. Então, estou simplesmente esperando que Nikita aprenda com o ocorrido”, concluiu o ex-chefe da equipe da Ferrari.

