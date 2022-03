Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton revelou que optou por trazer de volta seu tradicional capacete amarelo da Fórmula 1 para que os fãs pudessem distinguir facilmente os dois carros da Mercedes na pista este ano. O heptacampeão correu pela primeira vez na categoria usando um design amarelo brilhante que lembrava seus dias de kart, mas mudou para um mais branco por volta de 2018. Nas últimas duas temporadas, utilizou um capacete roxo e preto.

Antes do novo campeonato, ele anunciou que usaria novamente o desenho amarelo, dizendo que era sua "história" e para "mostrar amor" ao seu começo.

O design fluorescente também foi transferido para alguns elementos do W13. Seu número 44 no bico e em ambos os lados da proteção do motor têm a mesma cor, enquanto as carenagens das rodas também têm um acabamento amarelo brilhante.

Hamilton explicou que queria a cor de volta para ajudar os fãs a diferenciar melhor os dois carros da Mercedes na pista.

"O que eu notei e penso também naqueles que estão assistindo aos GPs, é que era difícil dizer a diferença entre as duas máquinas, e esse foi um problema que eu trouxe para a equipe", disse ele. "Passei horas em casa após o lançamento com meu iPad, tirando uma foto, mexendo [em] algum tipo de editor e enviando fotos de como a pintura ficaria melhor para Toto [Wolff] e para Ola [Kallenius - chefe do grupo Mercedes-Benz].

"Fiz uma pesquisa, procurei qual seria a cor mais chamativa e voltei para o amarelo. Então, colocamos isso no carro. Mesmo assim, percebi que não dava para ver os 'cascos' com o halo, então decidi trazer um pouco de luz real para ele."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O carro de Hamilton também está equipado com a T-cam amarela este ano, com a preta sendo usada pelo companheiro de Mercedes, George Russell, que tem em seu carro um acabamento vermelho ao redor das carenagens das rodas e um design de número azul no bico e proteção do motor.

Falando no fim de semana do Bahrein, Hamilton também expandiu seu plano de incorporar o sobrenome de sua mãe, Larbalestier, em seu nome em um futuro próximo. Ele esclareceu que faria de Larbalestier um nome do meio adicional e que deveria ser uma surpresa para sua mãe antes de revelar a ação na Expo 2020 em Dubai, antes da corrida do Bahrein.

"Fiquei naturalmente triste quando meu avô materno faleceu e, só de saber disso, senti por algum tempo que queria adicionar o nome da minha mãe e do meu avô ao meu", disse ele. "Já tenho meu avô paterno no nome do meio, que é Davidson - e obviamente Hamilton."

"No entanto, pensei que era para ser uma surpresa. Acabou sendo, mas eu ia contar para minha mãe antes que as pessoas vissem!"

"Já solicitei e, como disse, não será um sobrenome. Será uma adição ao meu nome do meio", concluiu.

