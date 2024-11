Kevin Magnussen chega ao GP de São Paulo de Fórmula 1 com seu futuro ainda em jogo. Com apenas quatro corridas restantes na temporada 2024, o piloto da Haas ainda não sabe se continuará na categoria, mas vê uma última ponta de esperança, com seu nome sendo circulado ara a vaga da Sauber, em disputa contra Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas.

Informações recentes vindas da imprensa europeia apontam que a boa performance do dinamarquês no segundo semestre o colocaram na mira da equipe suíça, que passa a ser chamada de Audi em 2026.

Em coletiva de imprensa pré-GP de São Paulo, Magnussen desviou diversas vezes das perguntas dos jornalistas sobre seu futuro, apenas afirmando que nada está decidido ainda.

"Acho que, no momento, não estou pronto para decidir, mas a temporada ainda está rolando, há muito para acontecer, ainda há uma vaga em aberto na F1. Não há motivos para me comprometer com qualquer coisa no momento".

No passado, Magnussen já havia deixado a porta aberta para seguir na Haas em uma outra função, como a de piloto reserva. O dinamarquês admitiu que esta segue sendo uma opção, mas, disse novamente que "não há motivos para me comprometer com qualquer coisa no momento", afirmando ainda que é "bom ter todas as opções na mesa".

Mas, o fato é que Magnussen perderá a vaga de titular da Haas para o próximo ano no momento em que a equipe americana vive sua melhor fase em anos, conseguindo lutar consistentemente por pontos e ocupando a sexta posição no Mundial, sua melhor colocação desde 2018.

Questionado pelo Motorsport.com, o dinamarquês admitiu ter "sentimentos conflitantes" por estar saindo nesta fase, após enfrentar os momentos mais difíceis da equipe.

"É uma situação de sentimentos conflitantes, porque é legal ver que o progresso é visível agora. Ao mesmo tempo, claro, seria muito frustrante ver eles conquistando pódios ano que vem e não estar aqui para isso. Mas veremos como as coisas ficarão".

