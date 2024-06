O bicampeão mundial Fernando Alonso disse que o GP do Canadá de Fórmula 1 será uma “grande aposta”, já que as condições climáticas instáveis devem continuar durante todo o fim de semana. Segundo o espanhol, a corrida vai girar em torno de quais equipes farão as melhores apostas nas escolhas e configurações dos pneus.

“Será sempre uma aposta em qual pneu colocar em cada momento. Vamos ver se acertamos.”, disse Alonso depois de liderar o TL2 e de ser o oitavo no TL3.

“Foi uma sexta-feira complicada para todos. Não houve muitas voltas no TL1, nem muitas voltas no TL2, nenhuma volta adequada em condições secas e nenhuma volta adequada em condições molhadas.

“Mas pode ser assim na classificação e na corrida. Precisamos analisar mais os dados e ser precisos.”

"Acho que a decisão certa pode lhe render cinco segundos. A decisão errada, você está fora da corrida."

Um elemento adicional é o novo asfalto do Circuito Gilles Villeneuve, mas Alonso não focou nisso.

“Parece que está tudo bem”, disse o espanhol. “Obviamente, não é muito limpo.

“Depois da tempestade fica bastante sujo, mas está com boa aderência

“Só precisamos testá-lo em condições adequadas de chuva, se houver alguma aquaplanagem ou algo parecido, mas, fora isso, será um fim de semana interessante”.

