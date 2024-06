Para Max Verstappen, trabalhar no problema que o tirou do segundo treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1 é uma prioridade, uma vez que o holandês está preocupado com as "implicações" que isso pode gerar para a Red Bull no restante da temporada.

O tricampeão foi forçado a abandonar o TL2 em Montreal após um problema no sistema de recuperação de energia logo no início da sessão. Embora a falta de tempo de pista não foi o ideal, já que as oportunidades de voltas lançadas no seco foram limitadas por conta do clima, Verstappen apontou que sua maior preocupação era buscar respostas para o acontecido e, principalmente, entender quais seriam as consequências.

"Infelizmente, não dei muitas voltas no TL2. Havia uma suspeita de problema elétrico, então eles me mandaram para o boxe e ficaram investigando. Não é o ideal. Eu gostaria de ter dado mais voltas. Portanto, definitivamente não é como eu gostaria de ter feito no TL2. Mas acho que é mais importante descobrir o que realmente aconteceu e que tipo de implicações isso terá para este fim de semana ou para o resto do ano."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Falando sobre a situação de Verstappen, o diretor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, disse: "O problema está no motor. Temos que retirar o motor agora para descobrir o motivo exato, mas o problema está na parte elétrica".

No entanto, a equipe de Milton Keynes parecia longe de se preocupar com a falta de tempo na pista, que comprometeria seriamente o fim de semana de Verstappen. Marko acrescentou: "É claro que é irritante porque a primeira sessão já estava quase toda molhada e sem conclusões, mas, para a configuração, vamos esperar que [o sábado] esteja seco durante a última sessão de treinos. Se tivermos uma sessão completamente seca, não será tão ruim."

As condições mistas em Montreal, na sexta-feira, também significaram que a Red Bull não teve uma compreensão adequada do progresso que fez para resolver os problemas de desvio de freio que a atrapalharam recentemente.

Marko acrescentou: "Encontramos alguns problemas depois de Mônaco e espero que possamos dar passos com a nova configuração para este fim de semana. Quero dizer, quando Max estava na pista, ele fez tempos púrpura no setor dois, então isso parece promissor."

