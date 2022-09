Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton deve largar no fim do grid no GP da Itália de Fórmula 1 como resultado de uma penalidade por troca de motor.

A Mercedes optou por instalar uma quarta unidade de potência no carro de Hamilton para a corrida de Monza como consequência do dano sofrido pelo terceiro motor após o toque com Fernando Alonso na primeira volta em Spa-Francorchamps.

Essa unidade de potência, que sofreu um impacto de 45G e perdeu fluídos na primeira volta, foi levada de volta à fábrica da equipe em Brixworth para avaliação para descobrir se poderia ser trazida de volta à ação. O prognóstico inicial não é positivo e a Mercedes não se sente confortável em adicionar esse motor de volta ao carro de Hamilton.

Isso levou a um pedido de instalação de uma quarta unidade de potência para o britânico neste fim de semana, o que desencadeará uma queda no grid em relação à posição de largada. Os pilotos de F1 estão limitados a três componentes principais da unidade de potência ao longo de 2022 e Hamilton parecia estar em uma posição confortável com seu uso antes do incidente em Spa.

Mas perder esse motor deixou a Mercedes sem opção para fazer uma mudança - e Monza pelo menos oferece algumas boas oportunidades de ultrapassagem que podem permitir que Hamilton faça uma recuperação decente.

Entende-se que a equipe ainda está avaliando o que pode ser feito com o terceiro motor para ver se algum dos componentes pode ser resgatado. Se esses esforços forem bem-sucedidos, alguns elementos poderão ser usados ​​para a corrida de sexta-feira, o que ajudaria a limitar a quilometragem para as unidades de potência restantes de Hamilton.

Hamilton não estará sozinho em levar um motor novo para o fim de semana do GP da Itália, já que Valtteri Bottas também está na mesma situação. Ainda há uma chance de que a Red Bull possa usar este fim de semana para colocar Sergio Pérez em sua quarta unidade de potência, com o mexicano precisando usar um motor extra em algum momento.

Os próximos GPs, Cingapura e Japão, não são locais ideais para receber penalidades no grid, devido às dificuldades nas ultrapassagens. E com a Red Bull sendo tão rápida em linha reta, Monza daria a Pérez a melhor oportunidade de recuperar posições se ele começar na parte de trás.

