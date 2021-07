A Red Bull recebeu luz verde da Honda para continuar usando a atual unidade de potência do carro de Max Verstappen. A fornecedora da equipe da Fórmula 1 confirmou que o motor não foi danificado no acidente com Lewis Hamilton em Silverstone.

Apesar dos danos consideráveis, que a escuderia austríaca estimou ter custado mais de US$ 1,8 milhões (cerca de R$ 9,3 milhões), a fabricante deu permissão ao holandês para continuar usando o componente no GP da Hungria deste fim de semana e além.

"Foi bom ver que Max não está sofrendo nenhum efeito nocivo com a colisão de Silverstone e pudemos verificar que a unidade da Grã-Bretanha está funcionando normalmente", confirmou o diretor técnico da Honda, Toyoharu Tanabe, após sexta-feira com duas sessões de treinos livres.

A confirmação da montadora é um incentivo para Verstappen em sua batalha pelo título com Hamilton, já que as equipes só podem usar até três motores de combustão, turbo carregadores e elementos de motor híbrido em 2021. Se utilizarem mais, recebem penalidades no grid.

Tanto o holandês quanto o britânico estão atualmente em suas segundas unidades, então não ser capaz de reutilizar a peça de Silverstone poderia ter causado dor de cabeça a Max mais tarde na planejada temporada de 23 corridas de 2021.

Depois de liderar o TL1, o líder do campeonato caiu para o terceiro lugar no TL2, três décimos atrás da dupla de Mercedes. Segundo o piloto, a diferença "não é grande demais", já que a Red Bull tentou ajustar o carro nas condições de calor escaldante da tarde em Budapeste.

"O ritmo caiu por causa de alguns ajustes que tentamos entre os treinos, por isso precisamos ver quais coisas funcionaram e quais não", disse Verstappen. "A pista também estava muito quente. Há muitas coisas para olhar, mas nada de chocante. Em geral, não é um dia fácil com temperaturas da pista como as de hoje, então vamos analisar tudo."

F1 2021 - Verstappen X Hamilton NA PISTA e Bottas LÍDER: Treinos livres na Hungria | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: