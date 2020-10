F1: Honda garante que seguirá com planos de novo motor para 2021

Nesta sexta-feira, a Honda chocou o paddock da Fórmula 1 ao anunciar sua saída do Mundial após a temporada de 2021, deixando suas equipes parceiras, Red Bull e AlphaTauri sem uma fornecedora de motores para 2022 em diante. Mas, apesar da notícia, a montadora confirmou que segue com os planos de entregar uma nova unidade de potência para a próxima temporada.

Com a empresa buscando neutralizar suas emissões de carbono até 2050, os executivos da Honda acreditam que os recursos usados na F1 deveriam seu usados para focar em sua versão mais pró-ambiental do futuro.

Mas, apesar do fim do programa na F1 no futuro, o CEO da Honda, Takahiro Hachigo disse que a companhia não diminuirá o trabalho, mantendo o desenvolvimento. Segundo Hachigo, a Honda segue focada na busca para ajudar a Red Bull a vencer novamente o Mundial.

"Ainda temos sete corridas em 2020. No ano que vem, temos outra temporada, e vamos dar o nosso melhor para vencer. Para o próximo ano, teremos um novo motor para trabalharmos bem com a Red Bull. E o objetivo é o título".

A Honda iniciou a temporada 2020 com a Red Bull mirando uma luta pelo título. Porém, o progresso da rival, aliado com os problemas iniciais de aerodinâmica do carro da Red Bull e os problemas de confiabilidade da Honda deixaram Max Verstappen distante da disputa.

Apesar da Honda não ter atingido seu objetivo determinado na volta à F1 em 2015, Hachigo disse que a montadora deve ficar satisfeita com os resultados.

A Honda é a única equipe na era turbo híbrida a vencer com duas equipes diferentes. Além das quatro vitórias de Verstappen desde 2019, a montadora venceu com Pierre Gasly no GP da Itália.

"Nos três primeiros anos, sofremos muito, mas superamos. E, até aqui, conquistamos cinco vitórias, então, saímos com uma boa marca. No próximo ano, continuaremos dando nosso melhor, então esperamos que os fãs continuem nos apoiando".

Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST Motorsport.com debate a carreira e o legado de Kimi Raikkonen; ouça