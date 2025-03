Há emoções que nunca se esquecem na Fórmula 1. O primeiro dia em Maranello, a primeira corrida com a Ferrari, mas também, e acima de tudo, a primeira pole vestindo um macacão vermelho. Mesmo que a pole de hoje só seja válida para a sprint, não deixa de ter o seu sabor mágico, apesar da surpresa do próprio Lewis Hamilton no final da classificação.





Depois de um primeiro fim de semana na Austrália que não foi muito satisfatório, a segunda corrida de vermelho abriu com a primeira alegria de sua nova aventura, que veio em uma pista muito técnica devido à sua mistura de curvas que colocaram a sensação à prova acima de tudo. Um aspecto em que Hamilton hoje, fez a diferença, encontrando os centésimos necessários para vencer os rivais, incluindo uma McLaren que não conseguiu se concretizar.



Havia, no entanto, elementos: passar do pneu médio para o macio sem grandes referências nunca é fácil e, com apenas uma tentativa disponível, a pressão de ter que acertar tudo aumenta. Ferrari e a equipe de Woking escolheram abordagens diferentes: os italianos apostaram em um único stint, enquanto a McLaren optou por dois.

Embora os dados confirmem que Lando Norris poderia ter disputado a pole se não tivesse cometido o erro na freada da curva 13, optar por duas tentativas com um único pneu tem também seus pontos fracos: realisticamente, hoje, a equipe papaia deveria ter conquistado a ponta. Isso não impede que, no momento decisivo, Hamilton tenha conseguido juntar tudo.

Mas onde 'nasceu' a primeira pole como ferrarista?

Ao final da classificação, o inglês apontou no cronômetro, no primeiro setor, um dos elementos cruciais de seu desempenho de hoje. Embora, na realidade, Lewis tenha abaixado o tempo em cerca de um décimo em relação ao referencial anterior, uma melhoria alinhada com a dos rivais, o aspecto chave não é apenas o tempo.



Em um circuito onde a gestão dos pneus tem grande importância devido às altas pressões impostas pela Pirelli, que tornam difícil não os superaquecer, o outro elemento chave foi o fato de não "destruir" os pneus já nas primeiras curvas, como aconteceu com Charles Leclerc em sua tentativa no final do Q3.

A abordagem de Lewis também pode ser vista nos dados de telemetria: na entrada, a linha de desaceleração do inglês se diferencia porque, com uma trajetória mais ampla e menos agressiva nos pneus, ele consegue manter o pé no acelerador por mais tempo.

Com temperaturas mais altas em comparação ao TL1, tornou-se essencial não sobrecarregar excessivamente os pneus dianteiros.

Uma abordagem bem diferente, por exemplo, da de Leclerc, que permaneceu muito mais por dentro, tentando percorrer menos metros, em uma seção onde, já em 2024, ele havia encontrado dificuldades. Só Norris, no último esforço, conseguiu fazer melhor, mas para isso teve que pressionar bastante a frente do carro.

Outro aspecto importante foi o desempenho no setor central, marcando o recorde absoluto, com uma boa performance na curva 6, mas também na sequência 7/8/9. Nas marcas telemétricas, nota-se rapidamente como a Ferrari, e particularmente Hamilton, consegue levar mais velocidade na entrada da curva 8: uma referência semelhante à de Max Verstappen, com a Red Bull sempre eficaz nesses trechos, mas mais rápida que a McLaren.

É justamente aí que surgem aquelas características que tornam o MCL38 um pouco mais instável, como os pilotos têm se queixado, embora ainda assim competitivo. Também aqui, observa-se como Hamilton lida com o acelerador, atrasando e mantendo-o aberto por mais tempo que outros, embora depois não seja igualmente eficaz na curva 9.

A história é diferente no terceiro setor. Com o DRS aberto, o SF-25 se defende bem, perdendo apenas 1 km/h para a Red Bull, mas com uma vantagem de 5 km/h sobre as McLaren, o que permite ampliar a diferença sobre os dois carros da papaia, ainda que apenas por uma parte da reta.

Onde tudo estava prestes a se perder era na última curva, onde foi o mais lento, perdendo 13 km/h para Oscar Piastri e 8 km/h para Verstappen, mas isso evidencia ainda um aspecto em que o sete vezes campeão mundial precisa melhorar.

Como já visto na Austrália, nas curvas de média-alta velocidade "secas", o heptacampeão ainda perde um pouco em termos de confiança na entrada, não só em relação à McLaren e à Red Bull, mas também ao seu companheiro de equipe, Leclerc. Por outro lado, quanto maior o raio da curva, mais ele consegue 'esconder' esse aspecto no qual ainda precisa encontrar a sintonia ideal com o carro.

Após a classificação, Hamilton explicou que se sentiu imediatamente mais confortável com o SF-25 na China, em comparação com a Austrália, também porque está gradualmente começando a dar suas contribuições sobre o setup para adaptá-lo às suas necessidades e tentar extrair o potencial que, em Melbourne, havia sido apenas vislumbrado.

O maior desafio será nas distâncias longas, onde a McLaren continuará sendo o principal rival, mas, enquanto aguardamos para ver o que o futuro trará, às vezes vale a pena fazer uma pausa e apreciar o momento.

