AdrIan Newey deixará a Red Bull após 19 anos de casa e se juntará à Aston Martin como parceiro técnico principal a partir de março de 2025. A equipe austríaca de Fórmula 1 faz questão de enfatizar que possui uma equipe técnica sólida para minimizar o impacto da saída de Newey.

Ao descrever a mudança, Christian Horner citou o exemplo do Manchester United, que ganhou dois títulos da Premier League antes da aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013, depois que Cristiano Ronaldo se transferiu para o Real Madrid em 2009, após três títulos da liga e uma da Liga dos Campeões em 2008, embora em uma entrevista à Sky, Horner tenha se referido primeiro aos outros sete títulos do time de Manchester:

"Vamos relembrar com muito carinho o tempo em que ele esteve conosco, mas a vida continua e temos uma grande equipe. Temos ótimos reservas. O Manchester United conseguiu vencer quando Eric Cantona saiu - tudo tem que melhorar e acho que temos a força e a profundidade necessárias para assumir o bastão".

Quando o repórter disse a Horner que Cantona se aposentou em 1997, em vez de se juntar a outro time, Horner respondeu: "Tudo bem, vamos ter Cristiano Ronaldo! Não sou especialista em analogias futebolísticas".

"Adrian estava muito perto de sair em 2014 e, a partir daquele momento, tivemos que nos certificar de que, se ele decidisse continuar em outro lugar, estaríamos em posição de substituí-lo e continuar no mesmo ritmo".

"Obviamente, ele se envolveu em outros projetos recentemente, com o Aston Martin Valkyrie e agora com o RB17, portanto, quando decidiu ir para a Aston, ele estará fortemente envolvido como acionista e, pelo que sei, toda a estrutura se reportará essencialmente a ele. Ele ainda sente que tem a motivação e tudo o que podemos fazer é desejar a ele a melhor sorte".

