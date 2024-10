Alonso revela 'segredo' para se manter motivado na F1 aos 43 anos

Aos 43 anos de idade, Fernando Alonso continua dando tudo de si na Fórmula 1, dedicando-se 100% à carreira esportiva, como ele mesmo reconhece. No entanto, é incomum ver um piloto de sua idade tão comprometido, ainda mais quando ele passou mais de duas décadas no grid e experimentou diferentes disciplinas, como o WEC ou o Rally Dakar.

Quando perguntado em um evento da Cognizant como ele mantém sua motivação intacta, sua resposta não deixou ninguém indiferente.

"Não sei, acho que, antes de mais nada, você tem que amar o que faz. É preciso aproveitar o dia a dia, porque acho que somos privilegiados por ter um trabalho do qual gostamos e com o qual podemos aprender. Em primeiro lugar, com nós mesmos, porque cada dia é diferente. Mas você também tem uma equipe que trabalha com você".

O espanhol reconhece que nem tudo é sempre 'colorido' e que ele também tem dias ruins, mas ele garante que se sentir apoiado por uma equipe, no seu caso a Aston Martin, ajuda nesse sentido.

"Acho que meu caso e o de todos os outros são muito semelhantes. Há dias bons e dias ruins. Você nem sempre está motivado. Nem sempre você está 100% pronto ou 100% disposto a fazer algo."

"Mas não há problema algum em levantar a mão e pedir ajuda a alguém que está ao seu lado. Porque talvez ele esteja tendo um daqueles dias em que tudo está perfeito e você vai compartilhar essa energia. E vice-versa. Talvez na semana seguinte seja você que esteja definindo a tendência. Portanto, acho que o trabalho em equipe depende das pessoas que estão ao seu lado".

"Na Aston Martin, por exemplo, temos mil pessoas trabalhando nesses dois carros. Cada uma dessas mil pessoas é uma parte fundamental do nosso sucesso. Desde o cara que está construindo o carro na pista, os mecânicos, a mulher ou o homem na fábrica que está projetando a próxima asa traseira, o próximo difusor, o próximo componente do motor, a próxima análise de óleo ou combustível".

"Portanto, temos que confiar porque eles são os melhores em suas áreas e eu confio neles para fazer o melhor para o meu carro, assim como eles confiam em mim quando me aproximo da primeira curva e sabem que farei o melhor para os resultados. Portanto, acho que o espírito de equipe, o espírito esporte de equipe e a confiança mútua são fundamentais para manter a motivação e o desempenho", explicou.

Alonso acredita que ser "humilde" e sempre tentar aprender com os melhores em cada setor é sempre uma vantagem, independentemente de sua experiência, e deu como exemplo suas aventuras fora da F1.

"Estive na F1 por 23 anos, mas fiz uma pausa, dois períodos sabáticos em 2019 e 2020. Nesses dois anos, corri no WEC, Le Mans, Daytona, Dakar e Indy 500. Você não pode dirigir o mesmo carro de F1 ou um carro de Le Mans, ou o carro de Dakar".

"Portanto, tive que aprender e comecei do zero em muitas dessas categorias, cercando-me dos melhores pilotos do mundo nessa disciplina, aprendendo com eles e sendo humilde. Não há problema algum em aceitar que eu não tinha ideia de como dirigir um carro de rali. Mas, dia após dia, fui melhorando e aprendendo com eles até conseguir competir no rali mais difícil do mundo", concluiu.

Fernando Alonso, Equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

