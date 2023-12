Sergio Pérez foi informado de que uma vaga na Fórmula 1 na Red Bull para 2025 poderá ser perdida enquanto se aproxima do último ano de seu contrato atual.

O mexicano passou por uma campanha de altos e baixos, começando a temporada forte, mas depois desapareceu, antes de se recuperar nas corridas finais.

A Red Bull está comprometida com Pérez para o início da temporada de 2024, mas deixou claro que deseja que ele lute de forma mais consistente perto da frente se quiser um novo contrato.

Mas com a equipe feliz em esperar para tomar uma decisão, especialmente porque tem opções como Daniel Ricciardo, que pode ser contratado se necessário, ela diz que não terá pressa em tomar uma decisão sobre quem será o companheiro de equipe de Max Verstappen em 2025.

Falando sobre o que fará com Pérez no próximo ano, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Acho que a posição de luxo em que estamos se deve porque não temos pressa.”

“Temos muitas opções e acho que depende de Checo.”

“Ele é quem estamos apoiando. Ele é nosso piloto de 2024. E se ele fizer um ótimo trabalho no próximo ano, não há razão para não o manter até 2025. Mas seria puramente baseado no que ele alcançar durante o que será uma grande parte da temporada.”

Photo by: Erik Junius Sergio Perez, Red Bull Racing

Horner disse que, com a expectativa de que os rivais se aproximarão da Red Bull no próximo ano, era essencial que ambos os carros maximizassem o desempenho.

Isso contrasta com grande parte deste ano, que enquanto Verstappen estava em um campeonato próprio na frente do pelotão, Pérez se viu lutando no meio de grid em meio a suas várias dificuldades.

Horner admitiu que correr ao lado de Verstappen não era fácil, mas isso não era desculpa para não ter o segundo carro da equipe lá em cima.

“Acho que ser companheiro de equipe de Max é difícil, e acho que você precisa ter uma certa determinação e personalidade para estar preparado para enfrentar Max”, disse ele.

“Mas à medida que o campo converge, é inevitável que você queira que seus dois carros estejam o mais próximos possível.

“Com Checo, o seu ritmo de corrida e a sua corrida têm sido muito fortes em muitas ocasiões. É o seu desempenho na qualificação que provavelmente é a área em que ele precisa se concentrar durante o inverno.

“Mas ele está perfeitamente ciente de que precisa melhorar sua média de classificação, para não ter que começar de tão longe.”

Horner acredita que o problema da classificação vem simplesmente da necessidade de Pérez ter mais confiança no carro, já que isso foi fundamental para extrair o máximo dos pneus.

“Acho que se trata de confiança no final do dia”, disse Horner. “É ser capaz de extrair o máximo de uma única volta no ponto mais alto de aderência que você tem com um novo jogo de pneus. E no início [do ano], ele estava fazendo isso muito bem.

“Se você olhar no Bahrein, ele foi rápido. Se você olhar para suas primeiras corridas, sua classificação na Arábia Saudita com uma pole lá. No Azerbaijão, ele se destacou durante todo o fim de semana. Miami também na classificação.

“Então as coisas começaram a degringolar a partir daí. Mas acho que é uma área na qual ele vai se concentrar muito, porque sabe que é um elemento crucial para ele no próximo ano.”

Motorsport Business #8 – T. MARQUES: A INCRÍVEL jornada da Sprint e chegada AVASSALADORA da NASCAR F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #261 - Show de Casagrande, ascensão de Massa e o futuro da Stock

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!