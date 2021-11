F1: Horner diz que ficaria "surpreso" se Verstappen receber punição

Christian Horner diz que "ficaria surpreso" se Max Verstappen for penalizado por tocar na asa traseira do rival Lewis Hamilton, rival do título de Fórmula 1, enquanto a espera continua pela decisão dos comissários.

Verstappen foi chamado para ver os comissários na manhã deste sábado no Brasil depois que um vídeo de um fã apareceu mostrando-o inspecionando e tocando a asa traseira do carro do rival Hamilton no parque fechado após a classificação.

Isso aconteceu depois que a Mercedes foi convocada quando as verificações pós-classificação da FIA descobriram que o DRS de Hamilton não estava em conformidade, colocando Hamilton em risco de ser excluído da sessão.

Verstappen se reuniu com os comissários às 9h30, junto com o diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, com a audiência levando menos de 30 minutos.

A audiência da Mercedes começou às 10h30, mas até o início do treino livre 2 em São Paulo às 12h, ainda não havia decisão anunciada.

O chefe da Red Bull F1, Horner, considerou a inspeção de Verstappen da asa traseira de Hamilton "um pouco curiosa" e disse que os pilotos tocavam regularmente em outros carros após uma sessão.

“Nós tivemos pilotos puxando nossos paddles de embreagem, tivemos cabeças entrando nos cockpits, tivemos asas dianteiras tocadas, pneus empurrados, carros rodando”, disse Horner na Sky Sports durante TL2.

“Portanto, não é algo incomum e nunca foi mencionado ou mesmo discutido anteriormente.”

“Acho que obviamente a velocidade em reta da Mercedes é muito impressionante, então acho que ele talvez estava apenas dando uma olhada nisso. Os pilotos às vezes são animais muito curiosos. Já vimos isso muitas e muitas vezes.”

Horner disse que a Red Bull estava “esperando, eu acho que todo mundo está, para ver qual será o resultado”, mas disse que ficaria surpreso se uma penalidade fosse aplicada.”

“Eu ficaria surpreso, como eu disse, há muitos precedentes”, disse Horner.

“Quase se tornou uma prática padrão para os pilotos. Se você fosse olhar para cada incidente, onde você traçaria os limites, até mesmo um piloto abraçando seus mecânicos.

"Onde você traça o limite nisso?"

Verstappen foi intimado por uma alegada violação do Artigo 2.5.1 do Código Desportivo Internacional, que diz: “Dentro do Parque Fechado, apenas os oficiais designados podem entrar. Nenhuma operação, verificação, ajuste ou reparo é permitido, a menos que autorizado pelos mesmos ou pelos regulamentos aplicáveis.”

