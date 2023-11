A temporada de 2024 da Fórmula 1 trará grandes mudanças para a vida da AlphaTauri. Após a morte de Dietrich Mateschitz, falou-se até em vender a equipe de Faenza. Depois que Oliver Mintzlaff, diretor de projetos esportivos da Red Bull, analisou a situação financeira da equipe, foi decidido reestruturá-la em vez de vendê-la.

Além da mudança de nome de AlphaTauri, a mudança mais importante será que a equipe voltará a comprar o maior número possível de peças da Red Bull Technologies (a Red Bull Racing compra oficialmente peças da empresa no complexo da Red Bull) e que vários empregos serão transferidos de Faenza, primeiro para Bicester e depois, gradualmente, junto com a Red Bull Powertrains, para o campus da Red Bull em Milton Keynes, que está em constante expansão.

Assim, a Red Bull seguirá o modelo da Ferrari-Haas a partir da temporada de 2024, mas é claro que há rumores no paddock de que Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda estarão pilotando um carro completamente replicado no próximo ano, o que poderia ser um verdadeiro susto para as outras equipes, dada a superioridade impressionante do RB19.

Para aumentar os temores das equipes, a Racing Point também deu um grande passo em direção ao topo em 2020, copiando o carro que dominava as regras atuais. Após o escândalo das cópias de 2020, o uso de câmeras 3D foi proibido e a FIA está reforçando seus controles para verificar se as equipes estão realmente projetando seus próprios carros.

Mas Horner diz que é um absurdo que esse exemplo possa ser aplicado ao relacionamento da Red Bull com a AlphaTauri.

"Estamos muito longe de ter uma Mercedes rosa no grid", disse Horner. "As regras são muito claras sobre quais peças podem ser compradas de outra equipe e nós seguiremos. Se você olhar para os dois carros agora, há diferenças fundamentais entre eles."

"Há carros no grid que são mais parecidos com a Red Bull do que com a AlphaTauri no momento, devido ao seu conceito e design. A Aston Martin é um exemplo disso (onde Dan Fallows, que foi contratado da Red Bull, tornou-se diretor técnico), mas há também a McLaren, que projetou a suspensão traseira de seu carro quase exatamente com o mesmo conceito."

POLÊMICAS no fim de 2023, BORTOLETO na F2, DRUGO NA PISTA da F1 e DE OLHO na Williams! Stock/MotoGP



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: