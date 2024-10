O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que saída de Newey está sendo focada pela imprensa, enquanto a contratação de mais de 200 membros vindos de outras equipes para equipe técnica da equipe austríaca de Fórmula 1.

A escuderia taurina anunciou várias saídas importantes nas últimas semanas, principalmente a do designer Adrian Newey, que se juntará a Aston Martin. Outra saída importante é a de Jonathan Wheatley, que se tornará o diretor de equipe da Audi quando a fabricante alemã entrar na F1 em 2026.

Horner admite que Newey e Wheatley são perdas significativas, mas que a equipe baseada em Milton Keynes é composta por mais do que apenas duas pessoas.

"Adrian foi uma grande parte de tudo o que fizemos e olharemos para trás com grande carinho e orgulho de tudo o que conquistamos juntos", disse Horner à televisão britânica Channel 4.

"Jonathan é um membro igualmente importante da equipe. Mas o fato é que, acho que nos últimos 12 meses, empregamos cerca de 250 pessoas em todo o projeto, no trem de força e na nova oficina de motores que estamos construindo".

"Mas a mídia não fala sobre as mais de 200 pessoas que trouxemos da Mercedes. Em vez disso, o foco está nas duas pessoas que saíram porque são mais populares".

Adrian Newey, sócio técnico gerente da Aston Martin F1 Team, Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

