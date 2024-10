F1: Horner não descarta outra formação da Red Bull em 2025

Max Verstappen e Sergio Pérez têm contratos com a Red Bull para 2025, mas ainda não se sabe se a equipe também começará a nova temporada da Fórmula 1 com essa formação. Não há quase nenhuma dúvida sobre Verstappen, mas com Pérez há uma grande pressão devido a desempenhos abaixo do esperado.

O chefe da equipe austríaca, Christian Horner, afirmou, no podcast F1 Nation, que há uma chance de não vermos Pérez na Red Bull no próximo ano. "A melhor coisa seria se Checo recuperasse sua forma do início do ano, porque então nada precisaria mudar", disse. "Mas, como sabemos, neste negócio, duas semanas já é um longo período nesse negócio".

As palavras de Horner vêm depois de mudanças entre os pilotos da equipe irmã RB. Poucos dias após o GP de Singapura, a equipe anunciou que Daniel Ricciardo será substituído por Liam Lawson até o fim da temporada.

O neozelandês já substituiu Ricciardo no ano passado, quando este último estava em casa com a mão quebrada. Este ano, Lawson teve que esperar sua chance como reserva, mas nessa função ele deixou uma excelente impressão para Horner.

"No ano passado, Liam entrou na RB e imediatamente venceu Yuki [Tsunoda] no Japão e em Singapura. Ele é um piloto de verdade, todos nós sabemos disso", declarou o chefe da equipe. "Ele se adapta rapidamente e, nos dias de teste da Red Bull, mostrou coisas animadoras."

Na RB, Lawson entra em cena ao lado de Tsunoda. De acordo com Horner, será um teste importante para saber como estão os dois pilotos.

"Sabemos que Yuki é um piloto muito, muito rápido. Ele sempre consegue encontrar algo a mais na volta. Ele também já está maduro, pois não é mais um novato. Esta já é sua quarta temporada em GPs, portanto, ele tem muita experiência".

"Já vimos como Daniel se compara a ele. Agora vai ser muito interessante comparar Liam com ele nas próximas seis corridas", conclui.

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!