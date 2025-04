F1: Horner garante Verstappen na Red Bull em 2026

Há fortes rumores de que Max Verstappen deixará a Red Bull antes do fim de seu contrato em 2028. Porém, para o chefe dos taurinos, Christian Horner, ele não está preocupado com o "barulho" em torno do futuro do tetracampeão da Fórmula 1, pelo menos para 2026.

Recentemente, Helmut Marko sugeriu à Sky Alemanha que estava preocupado com a permanência do holandês após as dificuldades com o ritmo do RB21.

Ligações anteriores com empresas como Mercedes e Aston Martin, que já haviam esfriado, ressurgiram - embora Verstappen tenha declarado na quinta-feira que estava simplesmente focado em ajudar a Red Bull a sair de sua atual queda e que estava feliz onde estava.

Marko havia sugerido anteriormente que o contrato de Verstappen, que expira no final de 2028, tinha uma cláusula de rescisão dependendo do desempenho da equipe e que a decisão poderia ser tomada na pausa de verão europeu.

Em entrevista à Sky Sports F1, Horner afastou os rumores sobre seu principal piloto e, quando perguntado se esperava que Verstappen ainda estivesse na Red Bull em 2026, ele respondeu afirmativamente.

"Acho que barulho é exatamente a palavra certa para descrevê-lo", disse Horner após a abertura dos treinos para o GP da Arábia Saudita deste fim de semana.

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Tem havido muito barulho fora da equipe, mas dentro da equipe, acho que Max reafirmou seu compromisso ontem. Estamos concentrados em fazer o carro andar mais rápido, é aí que está nosso foco, e Max faz parte disso. Ele é um membro comprometido da equipe e o resto é tudo especulação e boato".

Questionado diretamente sobre os comentários de Marko, Horner acrescentou que o conselheiro da equipe era bem-vindo para ter sua própria opinião, mas reiterou que o futuro de Verstappen não seria uma preocupação se a Red Bull conseguisse mudar sua sorte.

Horner explicou que a equipe passou o TL1 "sendo um pouco radical" nas opções de configuração para explorar mais o RB21 e descobrir como tirar o melhor proveito dele.

Ele estimou que Verstappen teve uma desvantagem de 0,3 segundo no primeiro setor de Jeddah, já que o holandês revelou pelo rádio que estava com dificuldades para virar o carro nas primeiras curvas.

"Acho que as pessoas sempre terão suas preocupações", disse Horner, depois que sua equipe terminou em nono e 10º no TL1. "Acho que, como equipe, estamos muito concentrados em resolver o problema do carro".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Resolver o problema do carro não precisa se tornar um ponto de discussão. Acho que, como você disse, passamos por duas emoções muito contrastantes no Japão, ao conseguir a vitória e, obviamente, o último fim de semana [Bahrein] foi complicado".

"Estamos tentando algumas coisas diferentes neste fim de semana, então a sessão foi um pouco radical em algumas configurações".

"Temos muito o que analisar. Também pilotamos os carros de forma um pouco diferente, então agora temos essas informações para digerir".

A Red Bull está atualmente em terceiro lugar no campeonato de 2025, 80 pontos atrás da líder McLaren, apesar da vitória de Verstappen em Suzuka.

