F1 - Marko descarta Colapinto: "Não está no topo da lista"

Franco Colapinto impressionou o paddock com suas primeiras corridas pela Williams, quando substituiu Logan Sargeant na equipe de Fórmula 1. O piloto começou a mostrar seu talento no GP da Itália, no entanto, nas últimas três etapas, teve acidentes que colocaram dúvidas sobre uma possível vaga para ele.

O argentino não tem nenhuma garantia se continuará no grid, isso porque, no momento, não há nenhum assento oficialmente aberto, apesar dele ter sido considerado na Red Bull, no lugar de Sergio Pérez.

"Temos uma reunião após a corrida em Abu Dhabi. Mas o nome de Colapinto não está no topo da nossa lista", disse o chefe de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, ao Motorsport.com após a corrida no Circuito Internacional de Losail.

De acordo com o austríaco, ambos os pilotos da RB, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, estão prontos para mudar para a Red Bull, se necessário.

"Yuki, mas Liam também estão", disse Marko. "Então, teremos uma reunião e depois decidiremos sobre os pilotos".

Pilotos próprios em primeiro lugar

A decisão final depende da escolha do chefe da Red Bull e o próprio Christian Horner já definiu que os pilotos da academia terão prioridade nessa disputa.

"Ele é definitivamente um talento", diz ele sobre Colapinto. "Mas nós temos nosso próprio grupo de talentos. No entanto, não tenho dúvidas de que Franco conseguirá garantir um lugar no grid no futuro".

Porém, o próprio britânico defende que seria estupidez não ficar ligado no mercado e acompanhar as discussões que acontecem no paddock.

"Você sempre tem que ficar de olho no mercado. Mas temos muitos bons pilotos em nosso programa de talentos. Por exemplo, foi bom ver Isack Hadjar fazer uma corrida forte na Fórmula 2".

Faltando apenas o fim de semana em Abu Dhabi, o francês está em segundo lugar no campeonato, a apenas meio ponto do líder da categoria, Gabriel Bortoleto.

"Mas Liam e Yuki também estavam muito próximos em termos de velocidade durante a corrida de F1. Portanto, temos um trio completo de pilotos à nossa disposição".

Ao ser questionado sobre quem poderia ser uma boa escolha para ocupar o assento ao lado de Verstappen, Horner foi sincero:

"Essa é a questão principal. Se você for companheiro de equipe de Max Verstappen, provavelmente terá a tarefa mais difícil da F1. Acho que todos os pilotos do grid teriam dificuldades com isso".

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!