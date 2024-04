Uma das grandes questões deste ano é o que acontecerá com Daniel Ricciardo no decorrer da temporada 2024 da Fórmula 1, que foi derrotado por seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda até agora neste ano e muitas vezes sente que tem boas voltas lançadas, mas os tempos não estão em proporção direta com seus instintos.

Há pouco tempo, houve rumores de que o piloto da RB ainda tenha duas corridas para provar seu valor, mas o conselheiro da Red Bull Helmut Marko negou isso. Ricciardo diz que sabe exatamente onde precisa melhorar e espera fazer um progresso significativo no Japão.

"Estamos tentando encontrar um pouco de downforce, um pouco de aderência traseira", disse Ricciardo sobre os desafios que tem pela frente quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua situação. "Para ser honesto, tive um pouco de dificuldade com a alta velocidade em Melbourne e na Arábia Saudita."

O australiano confessou que para esta corrida, eles irão trocar o chassi do carro. O piloto da RB vê como a sua última chance de provar que seu talento ainda não 'escorreu pelo ralo'.

"Essa é uma possibilidade, caso eu ainda esteja com dificuldades. Antes de dizer que eu sou ruim, vamos pelo menos resolver isso e ver no que dá."

Como é sabido, Ricciardo passou por situações semelhantes em seus dois anos na McLaren, com Lando Norris conseguindo ultrapassá-lo em quase todas as corridas. No entanto, o australiano rejeitou as sugestões de que o que ele passou em Woking havia retornado.

"Não é uma situação da McLaren", insistiu o australiano, após o que muitos traçaram paralelos entre seu desempenho atual. "Portanto, acho que a única coisa que importa agora é continuar trabalhando com meus engenheiros."

"Obviamente, eu gostaria de ter obtido mais resultados nas primeiras corridas, não estou satisfeito com a nossa situação, mas é importante não sairmos da pista e acho que o que está faltando agora vai se encaixar, estamos a um fim de semana de isso acontecer."

