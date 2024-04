A Mercedes terminou em sétimo e nono lugares na classificação para o GP do Japão de Fórmula 1, com Hamilton na frente de Russell, mas Toto Wolff, chefe da equipe, tinha poucos motivos para comemorar.

"O sétimo e o nono lugares são desagradáveis. Se há algo positivo, é que Suzuka é a pista que provavelmente foi uma das piores no ano passado.", disse Wolff.

Apesar do resultado ruim, Wolff não está totalmente insatisfeito, pois a equipe ficou muito atrás em Suzuka no ano passado, mas desta vez está "dentro da distância de ataque", o que ele acredita ser algo a ser construído. O chefe da equipe acredita que as mudanças estão funcionando até certo ponto.

"Estamos a um décimo de uma boa posição na frente. Vamos levar isso conosco. O resultado é realmente uma pena e vai ser muito difícil na corrida de amanhã. No entanto, posso ver uma tendência de que o que tentamos funcionou."

"Não acho que nosso carro estava tão ruim hoje. Tentamos algo completamente novo. Isso nos deixou muito mais perto da frente, na verdade, exatamente duas vezes mais perto do que no ano passado. Muito mais perto da McLaren. Esse é o ponto positivo.", finalizou.

