O consultor da Red Bull, Helmut Marko, fez um balanço da situação da equipe na Fórmula 1 após a sanção pelo teto orçamentário, a morte de Dietrich Mateschitz e o bicampeonato de Max Verstappen. O austríaco não esconde sua predileção pelo holandês, mas aponta também as diferenças entre ele e seu companheiro, Sergio Pérez.

Os últimos meses foram muito intensos para a Red Bull. Na frente esportiva, foram os dois títulos de 2022 em paralelo à novela do teto orçamentário. Mas essa lista ainda conta com o fim do acordo com a Porsche e a recente morte de Mateschitz, todos eventos que marcaram o presente e que impactarão o futuro, mesmo que Marko pareça desenhar uma continuidade sem interrogações.

Em entrevista à revista alemã Auto Motor und Sport, Marko revisou vários tópicos do ano, começando com a regulamentação financeira que a Red Bull precisou lidar, dentro e fora das pistas.

"Até agora, o teto orçamentário não mudou nada. Por que deveria ser diferente no futuro? No final, depende sempre da qualidade do pessoal".

"Foi o primeiro ano do teto e as regras eram vagas. Eles reagiram tarde com os esclarecimentos [em referência à FIA], e de nossa parte tivemos tudo verificado pela Ernst & Young. É preciso confiar em algo. Pensávamos que tínhamos uma margem de três milhões, mas no final ficamos 400 mil acima. Com esse dinheiro, Hamilton faz uma nova asa dianteira e a Haas faz um carro novo!".

A estima de Marko por Verstappen é conhecida há um bom tempo, e ele não tem problemas em dizer que, com um carro equilibrado, o holandês é amplamente superior a Pérez.

"No início do ano, Max era tão rápido quanto Pérez em um carro que não casava com seu estilo de pilotagem. Mas quando o carro está bem, ele é meio segundo mais rápido".

"Mas não desenvolvemos o carro a seu favor, isso é bobagem. O principal problema era o excesso de peso, porque aerodinamicamente estávamos bem. Estudamos os problemas e analisamos. Os dois primeiros abandonos do ano foram de responsabilidade da equipe, e o terceiro foi da Honda".

Marko terminou falando sobre a morte de Mateschitz e as muitas dúvidas que surgiram após a morte do cofundador da Red Bull, maior apoiador do projeto da marca de bebidas na F1.

"Acredito que muitas coisas vão mudar em sentido absoluto, antes que fosse de fato uma autocracia. Mas a Red Bull Racing é a ferramenta de marketing mais forte e eficiente do grupo, e sempre trabalhamos de forma muito independente no passado".

"Nós éramos os únicos que não precisavam seguir certas regras da empresa. Essa autonomia existia com o consentimento de Dietrich, mas já vazou que a nova direção pretende manter como estão as atividades na Fórmula 1, com uma forte independência de nosso programa".

