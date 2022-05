Carregar reprodutor de áudio

Comparando 2021 com 2022, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a batalha pelo título da Fórmula 1 neste ano contra a Ferrari está ocorrendo com menos disputas pessoas do que contra a Mercedes no campeonato anterior.

No último ano, a luta entre Horner e Toto Wolff tornou-se incrivelmente pessoal com o passar do ano, com os dois entrando em guerras declaratórias. Mas, apesar de uma disputa bem próxima contra a Ferrari neste ano, ainda não há sinais da animosidade que dominou 2021.

Questionado sobre o quão diferente é a luta contra a Ferrari comparado aos embates de 2021 com Wolff, Horner disse: "Bem, Mattia é um cara legal. Mas é uma competição totalmente diferente. Mas você está excluindo Toto. Ainda há tempo para ele voltar ao show. Mas olha, acho que estamos bem mais focados em nós. Vemos todas as nove equipes como rivais".

"Acho que no ano passado haviam mais tensões, muitas coisas acontecendo dentro e fora da pista, enquanto agora parece mais focado no que está lá dentro. E acho que as disputas entre Charles e Max têm sido ótimas".

"As primeiras corridas foram épicas. E se isso continuar, inevitavelmente as coisas vão ferver, ficar mais competitivas, com os riscos ficando mais altos com o passar do ano. Mas certamente até agora vimos disputas bem respeitosas, duras, mas justas. E, como disse, acho que veremos logo a Mercedes nessa festa".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Outra diferença importante neste ano é que Charles Leclerc e Max Verstappen parecem ter um relacionamento mais tranquilo, tendo um histórico de disputas entre si desde o kart. Em 2021, as tensões entre Verstappen e Lewis Hamilton cresceram a partir das polêmicas batidas em Silverstone e Monza.

Horner disse em Miami que o nível de respeito visto entre Leclerc e Verstappen é admirável.

"É muito apertado com a Ferrari, são boas corridas e é possível ver um grande respeito entre eles. Eles estão gostando de disputar um contra o outro, e eu espero que não estejamos a caminho de mais um ano como o anterior. Mas esse parece que pode seguir assim até o fim".

