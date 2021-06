A vitória de Sergio Pérez no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, sua primeira com a Red Bull, levantou comentários de que esse poderia ser um bom indicativo para iniciar a negociação pela renovação de seu contrato, mas Christian Horner pediu calma.

Quando Pérez assinou com a Red Bull no final de 2020, obteve um contrato de apenas um ano. Antes da prova em Baku, o consultor da marca, Helmut Marko, disse que não tomaria decisões sobre a dupla de 2022 antes da pausa de verão da F1.

Com o resultado do domingo, Pérez subiu para a terceira posição do Mundial, atrás apenas de seu companheiro, Max Verstappen, e de Lewis Hamilton. Mas Christian Horner, chefe da equipe austríaca, pediu calma e concordou com o que Marko havia dito.

"Sabíamos que ele era bom aqui, mas não sabíamos que seria tão bom", brincou. "Ele foi rápido o final de semana todo, manteve o nível. A única volta em que cometeu um erro foi no Q3, mas eu ritmo de prova foi fenomenal".

"Vê-lo com essa vitória é algo enorme para sua confiança e o coloca em terceiro no Mundial de Pilotos. Acredito que esteja além das expectativas".

"Estou muito feliz com o trabalho que vem fazendo. Mas estamos apenas na sexta prova de 23. Temos muito tempo. Ele está curtindo a equipe, está fazendo um grande trabalho e só precisa seguir fazendo o que está fazendo".

Horner disse que o objetivo de trazer Pérez era ter um piloto consistente que não somente poderia apoiar a equipe na luta pelo título de Construtores, mas que também teria condições de carregar a responsabilidade quando Verstappen não pudesse.

"É fantástico ter dois carros em cima. Em um dia que você perde o carro principal, Pérez está pronto para tomar a vitória. É exatamente o que estávamos buscando".

"Estou encantado com ele, feliz pela equipe e a quantidade de trabalho e esforço visto nos bastidores, mas também por nossos parceiros, que estão dando o seu melhor. Sim, todos estão fazendo sua parte e Checo é parte disso".

F1 2021: Verstappen DESAFIA Hamilton e diz que seria mais RÁPÍDO que inglês com Mercedes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.