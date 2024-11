As indicações da quinta-feira de GP de Las Vegas de Fórmula 1 falam de uma Ferrari com um ritmo de corrida interessante, mas com dificuldades para colocar os pneus na janela ideal de temperatura para a classificação. Charles Leclerc teme ficar atrás das Mercedes e McLarens, mas a prioridade seguirá sendo brigar pela vitória no sábado a noite.

Durante as primeiras voltas da quinta-feira, a comunicação por rádio entre os pilotos na pista e seus engenheiros foi intensa. "Não estou no caminho certo", foi o alarme geral, depois cada piloto percebeu que não tinha nenhum problema específico em seu monoposto, mas que era um problema comum relacionado à pista. A situação melhorou com o aumento gradual da aderência da trajetória ideal, mas o circuito de Las Vegas ainda é o mais baixo, em termos de aderência, de todo o calendário.

Esse também foi o caso de Carlos Sainz e Charles Leclerc. Depois que o medo de serem os únicos com problemas de tração passou, as duas Ferraris se concentraram no trabalho planejado, com Carlos terminando o dia na quarta posição, à frente de Charles.

Três décimos foi a diferença para a dupla Hamilton-Norris, com as duas Ferraris tendo alguma dificuldade para colocar os pneus na temperatura certa. Mas, no ritmo da corrida, o feedback foi positivo, mesmo que a distância percorrida (devido a uma bandeira vermelha provocada pela parada de Albon na pista) tenha sido reduzida.

"Foi como esperávamos", comentou Leclerc, "estamos tendo um pouco de dificuldade com os pneus por causa da temperatura muito baixa. A Mercedes parece muito forte, mas vimos ao longo da temporada como eles são mais agressivos com os pneus, o que é uma vantagem nessas condições. Temos que tentar encontrar algo para mudar a situação, mas ainda não estamos muito longe. Vimos que o ritmo de corrida é bom, e é uma história um pouco diferente nesta temporada: sofremos mais no classificatório, mas vamos melhor na corrida. É melhor assim do que o contrário".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

"Acho que as primeiras voltas que demos no TL1 em termos de aderência foram as piores desde a Turquia 2020! - confirmou Sainz - mas estamos todos no mesmo barco. Há uma linha muito tênue entre ter os pneus prontos ou não no primeiro setor. Se você sentir a aderência nas primeiras curvas, saberá que será uma boa volta, caso contrário, terá que tentar novamente, porque sem a tração certa, parece uma pista diferente."

O desafio para os engenheiros da Scuderia será, acima de tudo, a busca pelo desempenho máximo na classificação sem afetar o ritmo da corrida. Quando a temperatura certa foi atingida, o desempenho do SF24 foi muito bom.

"Espero que as ultrapassagens na corrida sejam tão fáceis quanto no ano passado", reiterou Leclerc, confirmando que não acredita muito na possibilidade de largar na primeira fila no sábado, "mas, no final, continuo confiante. Hoje, com a volta mais rápida, estaríamos atrás das duas Mercedes e provavelmente também das duas McLarens, mas vamos esperar por amanhã. Há trabalho a ser feito e temos tudo para fazê-lo na direção certa, mas, repito, a prioridade ainda é o ritmo de corrida".

