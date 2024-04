Nico Hulkenberg passou para o Q2 durante a classificação do GP do Japão da Fórmula 1. O piloto começará a corrida de domingo em 12º no grid, ao lado de Daniel Ricciardo. O alemão disse que esse resultado não era esperado e acrescentou que estava muito feliz com sua volta.

"Foi um resultado inesperado, porque não fizemos a segunda sessão de treinos e não pudemos fazer nenhum trabalho", disse Hulkenberg.

"Depois da classificação, estou muito feliz pela equipe e por mim mesmo. Pilotei muito bem, não cometi erros e tirei o máximo do carro, o que me deixa muito feliz. No ano passado, tive uma classificação muito difícil aqui, então um dos meus objetivos era conseguir isso este ano."

"Esse resultado foi definitivamente uma surpresa. Na reunião antes da classificação, os engenheiros previram que Kevin [Magnussen] e eu seríamos eliminados no Q1. Mas estou feliz por provar que nossa equipe de estratégia estava errada."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Estamos bastante fracos no primeiro setor, mas acho que a Williams está em uma situação semelhante. A Alpine e a Sauber seguiram um caminho ligeiramente diferente, têm mais downforce, mas são muito mais lentas nas retas por causa disso."

"Sabe como é, se você não tem downforce, é difícil lutar no primeiro setor, não há muito o que fazer. Mas estamos muito bem no setor três e esperamos que isso nos ajude amanhã."

"Vai ser interessante ver quem vai sair na frente amanhã, mas espero que todos nós estejamos bem próximos e façamos uma boa luta.", encerrou.

