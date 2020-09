Enquanto todos aguardam a renovação do contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes para as próximas temporadas, o ex-dono de equipe de Fórmula 1 Eddie Jordan acredita que um destino mais atraente para o hexacampeão e para os fãs seria uma troca de casa, indo para a Red Bull, ao lado de Max Verstappen.

Para Jordan, isso criaria uma batalha fascinante entre os dois pilotos, e ele sugere que o jovem holandês se sairia melhor.

Falando com a Ziggo Sport, Jordan disse: "Pessoalmente, eu acredito que Lewis deveria ir para a Red Bull e não a Ferrari. Isso seria perfeito, porque o melhor piloto jovem da F1 no momento é Verstappen".

"Seu estilo, velocidade, controle na pista. E sua arrogância. Vencedores e campeões precisam de uma certa arrogância. E é óbvio que ele tem isso".

"Não sei dizer se ele pegou isso de Jos, mas o fato é que seu talento é inegável. E eu acredito que ele seria capaz de bater Hamilton".

Jordan não duvida que Hamilton está entre os melhores da história da F1, ao lado de Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain Prost, mas também acredita que Verstappen tem a capacidade de igualar o que Hamilton faz no momento, se tiver o carro certo.

"No final do ano, Lewis é melhor que qualquer um. Lewis está no mesmo nível de Prost, Senna e Schumacher. E ele está próximo de passá-los, até que Max se acerte. A partir do momento que Max se encontrar, ele será igual. Não acho que a Red Bull esteja longe. Eles só não tiveram sorte".

"Nós vimos os abandonos de Max e alguns problemas. Albon terminou em terceiro na última prova. Acredito que o motor da Honda igualará a Mercedes logo".

"Então eu disse para Adrian Newey que eles precisam fazer um carro melhor porque assim Max terá condições de lutar por um campeonato com a Red Bull".

