A Mercedes pode ter sido derrotada pela Red Bull e pela McLaren no GP do Canadá de Fórmula 1, mas flashes de seu potencial colocaram seus rivais em alerta máximo.

Embora uma corrida difícil de George Russell e Lewis Hamilton tenha significado que as chances de uma vitória desde a pole position tenham desaparecido, um mergulho mais profundo no ritmo do fim de semana levou a competição a reavaliar onde vê a Mercedes na hierarquia.

Na verdade, como admitiu o chefe da McLaren, Andrea Stella, a Mercedes está agora entregando um carro que em condições secas se mostra competitivo.

“Eu já estava dizendo na quinta-feira a alguns de seus colegas que acho que a Mercedes faz parte das equipes mais rápidas”, disse ele.

“Alguns dos tempos de volta que eles fizeram em Mônaco, alguns dos tempos de volta que eles fizeram nos eventos anteriores, eles estavam naquela fase do fim de semana para nós, fora de alcance.

“Não poderíamos fazer aquela volta naquela hora do fim de semana, nem mesmo com pouco combustível e motor agressivo.

“É evidente que eles tinham potencial e acho que estão começando a aprender como usá-lo.”

Um desses momentos fora de alcance aconteceu na manhã de sábado no Canadá, quando Hamilton dominou o último treino livre com uma volta 0s374 mais rápida que a Red Bull de Max Verstappen.

E embora parte dessa diferença possa ter sido compensada pelo uso de um conjunto extra de pneus macios, seria errado sugerir que esta volta foi apenas uma demonstração que não revelou a verdadeira imagem da forma relativa.

Na verdade, refletindo sobre o fim de semana e a promessa demonstrada pela equipe, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, deixou claro que não foi aquela única volta que ofereceu a melhor visão do assunto.

“No TL3, Lewis fez uma volta que estava fora deste mundo. Foi Muito rápido”, disse Wolff. “Então seu long run foi estratosférico, galático. Então, houve muito ritmo.”

O long run do TL3 foi realmente interessante, já que poucas equipes optaram por tentar realizar algumas corridas na última sessão de treinos livres – com a corrida de sexta-feira tendo sido muito interrompida pelo tempo.

O long run de Hamilton foi assim: 1min18s224, 1min18s278, 1min17s969, 1min17s533, depois um valor discrepante seguido por 1min17s559 e 1min18s490.

Correndo um pouco mais tarde na sessão, Max Verstappen fez uma corrida comparativamente longa que produziu estes tempos: 18,777, 18,419, 17,980, 17,884, 17,982, 17,935, 18,334, 18,889, 18,327.

Os dados por si só provavelmente colocam Hamilton um pouco à frente – portanto, não exatamente o brilho “estratosférico” de que Wolff falou.

Mas o que não sabemos, claro, são as cargas de combustível – e essa pode muito bem ser a resposta à razão pela qual Wolff estava tão feliz com as coisas. Pois se Hamilton foi capaz de se sair bem com um tanque bastante robusto, então isso parecia realmente muito promissor.

A forma como a Mercedes causou impacto sobre os rivais no Canadá não foi apenas sobre os tempos de volta, porque houve outras evidências no fim de semana de que sua forte forma era mais perceptível.

Durante toda a temporada houve sinais de velocidade do W15, mas tem sido inconsistente – e a equipe tem lutado especialmente quando se trata de tirar o melhor proveito do carro tanto em curvas de baixa como de alta velocidade.

Ao curar a saída de frente em baixa velocidade, isso tornou o W15 uma fera complicada em velocidades rápidas, graças às saídas de traseira. Ao liberar a traseira nervosa em alta velocidade, o carro não queria virar para curvas mais lentas.

Assim, como cereja no topo do bolo de uma série de atualizações que a Mercedes realizou nas últimas corridas, a sua nova asa dianteira fez muito para resolver esses problemas de equilíbrio.

E poderia muito bem ser o passo final necessário, para permitir que Hamilton e Russell maximizassem o potencial que já existe há algum tempo, é a verdadeira história do que vimos no Canadá.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que até mesmo assistir a algumas imagens dos carros Mercedes em ação não o deixou com dúvidas sobre os pontos fortes do pacote W15.

“Não estou surpreso que a Mercedes tenha conseguido melhorar algum desempenho trabalhando na asa dianteira”, disse ele.

“Existe a possibilidade de que eles também tenham resolvido alguns problemas que estavam tendo com a asa dianteira anterior. Potencialmente, era muito experimental ou não estava funcionando como eles esperavam.

“Mas parece que com o desenvolvimento da asa dianteira que eles adotaram, a dianteira parece muito forte.

“E mesmo quando você olha para as placas, que eu estava observando dos pilotos da Mercedes, eles nem precisam girar o volante para colocar o nariz do carro no ápice. Às vezes, esse é um bom recurso!”

